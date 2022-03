– Sokszor hallani, hogy hazánk nyersanyagban szegény ország, de a szabolcsi gazdák látják, hogy itt van az alma, a szilva, a meggy. Ezek az ország számára fontos alapanyagok, ahogy a termőföld is – beszélt a magyar mezőgazdaság stratégiai szerepéről dr. Nagy István a közelmúltban Nagykállóban. Az agrárminiszter a Kiskertészek Zöldség- és Gyümölcstermelői Kft. üzemének átadóünnepsége után lapunknak elmondta, ahhoz, hogy a hazai gazdálkodók talpon maradjanak, tartaniuk kell a lépést a globális piac változásaival, nekik is fejlődniük kell, ehhez pedig, többek közt, erős elhatározás és nyitottság is szükséges.

Meghallani az idő szavát

– Muszáj alkalmazkodni a piaci igényekhez, amik esetenként megkövetelnek egy hűtőházat, illetve speciális csomagológépeket. Akik nem hallották meg az idő szavát, azok az étkezési almáról szépen lassan átálltak a léalmater­mesztésre, és kénytelen-kelletlen szembesültek az alacsony felvásárlási árakkal – fogalmazott dr. Nagy István. Az agrárminiszter kiemelte, azoknak a gazdáknak, akik nyitottak az új dolgokra, technológiákra, a változásra, minden segítséget megad az agrártárca.

– Az új uniós költségvetési ciklusban megháromszorozzuk a mezőgazdasági támogatások összegét, így összesen 4265 milliárd forintot fordíthatnak a gazdák különféle vidékfejlesztési célokra – tette hozzá a tárcavezető, aki szerint a most véget érő kormányzati ciklus értékelésekor mérlegre kell tenni, hogy az elmúlt években mit sikerült elérni, és az elkövetkezőkben milyen kihívásokat kell megoldani.



– Ilyen kihívás például az éghajlatváltozás és a jégkármérséklés, vagy az állategészségügyi gondok orvoslása – sorolta dr. Nagy István, aki beszélt lapunknak öt olyan törvényről is, melyek nagyban segítik a gazdálkodók munkáját, mindennapjait. Ilyen az új állattenyésztési törvény, az öntözéses gazdálkodásról szóló jogszabály, a családi gazdaságok adózásáról és átruházásáról szóló új szabályozás, illetve az osztatlan közös tulajdon felszámolása.

– Ezek az intézkedések is a vidéki megmaradást erősítik – emelte ki az agrárminiszter, aki rámutatott, a kormány az uniós agrártámogatások mellé adható nemzeti önrész mértékét a korábbi 17 százalékról 80 százalékra emelte.

Jelesre vizsgáztak a gazdák

– Ez is csak azt támasztja alá, hogy stratégiai ágazatként tekintünk az agráriumra, melynek szereplői a koronavírus járvány alatt is jelesre vizsgáztak, hiszen az élelmiszer-ellátás folyamatos volt, a gazdák ugyanis nem tehették meg, hogy home office-ba vonulnak – mondta dr. Nagy István. Az agrárminiszter a nagykállói üzemátadás után Újfehértóra látogatott, ahol megtekintette az épülő Szabolcsi Alma Centrumot, ami a jövő márciusra tervezett átadás után a megyei almatermesztésre lehet majd pozitív hatással.