A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezete szerdán tartotta alakuló küldöttgyűlését Nyíregyházán. A rendezvényen a megyei küldöttek újabb öt évre bizalmat szavaztak Rácz Imrének, így továbbra is ő töltheti be az elnöki tisztséget. A NAK megyei szervezetének régi-új elnöke megválasztása után lapunknak elmondta, köszöni a megjelent ötvenkilenc küldött bizalmát, amit igyekszik meghálálni azzal, hogy továbbra is kiáll a megyei gazdák érdekei mellett és minden fórumon őket képviseli majd.

Múlt és jövő

Rácz Imrét a jövőbeni feladatokról, kihívásokról is kérdeztük. A kamara elnöke kiemelte, csak úgy lehet a jövőbe tekinteni, ha számba vesszük a múltat is.

– Sikerült végigvinni a családi gazdaságok reformját, kiépítettünk egy négy lábon álló kárenyhítési rendszert, ami áll egy úgynevezett vegyes, állami és gazdálkodói részből, a gazda önkéntes biztosításából, a jégkármérséklő rendszer működtetéséből és a krízisbiztosítási alapból. A Nyírség „elsivatagosodása” elleni lépésként sikerült elérni, hogy az 1930-as években készült, és most aktualizált-átdolgozott öntözési és vízvisszatartási tervek kiemelt kormányzati státuszt kapjanak, az ezzel kapcsolatos tervezési munkákra 2,8 milliárd forintot különítettek el. A falugazdász-hálózatunk eredményesen működött, a falugazdászok időben segítettek a gazdáknak benyújtani a támogatási kérelmeket, akik így a Covid alatt is kaptak támogatási előleget – említett néhány eredményt lapunknak Rácz Imre, majd áttért a kamarára váró feladatokra.

– Az uniós engedmények kiharcolásában több ország támogat bennünket. Hogy mit szeretnénk ebben elérni? Hogy ne vonják ki olyan gyorsan és nagy számban a különböző növényvédőszereket, mert azok nélkül nem lehet majd jó minőségben termelni, hogy tíz százalék helyett elég legyen csak három-öt százaléknyi parlagot hagyni, hogy ne kelljen a földterület negyedén biogazdálkodást végezni, csak ennél kisebb területen – sorolta az elnök.

Nem automatikus

– Az új támogatási ciklus szerinti elképzeléseket beszélje meg mindenki a falugazdászával, mert nem lesz automatikus a területalapú támogatás 2023-tól, hanem majdnem olyan, mint az AKG, ki mit vállal, annak megfelelő összeget kap. Szeretnénk még inkább védeni a hazai terméket, a magyar árut és piacot, gondolok itt például a lengyel almára vagy a burgonyára. Meg kell találni, illetve pótolni kell valahogy a kézi munkaerőt a mezőgazdaságban, főleg a kertészeti ágazatban van gond ezen a téren. A kertészetben nem minden automatizálható, bár vannak már próbálkozások, gondolok itt a paradicsom- vagy az eperszedő robotra. Megoldást kell találni a műtrágya és az üzemanyag árának emelkedésére, ami nem egyszerű feladat, hiszen tudjuk, ez főként tőlünk kívül álló okok miatt történik. Ezeknek, és más problémáknak a megoldása érdekében is tovább dolgozunk, együttműködünk a kormányzattal. Látható, érezhető a kormányzat kiemelt figyelme, mert jelentős forrásokat fordítanak a vidékre, aminek köszönhetően az agrárium kiemelkedő időszak elé nézhet. A kormány elkötelezettségének köszönhetően Magyarország a következő hét évben történelmi nagyságú összeget, mintegy 7,500 milliárd forintot fordíthat majd a vidék, az agrárium megerősítésére – fogalmazott lapunknak az alakuló küldöttgyűlés után Rácz Imre.

A szerdai rendezvényen nem csak megyei elnököt választottak a küldöttek, hanem arra is fény derült, kik alkotják majd az elnökséget, kik lesznek országos küldöttek, valamint megválasztották az etikai bizottság tagjait és a különböző kamarai osztályok elnökeit - a részletes névsort keretes anyagunkban olvashatják.

TG

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöksége, tisztségviselői

Elnök: Rácz Imre; alelnökök: Bölcskei György, Bakti János, Bori Vilmos, Szőke Attila, Görömbei Vilmos, Dani Attila; országos küldöttek: Bakti János, Petis Mihály, Kenyeres Sándor, Bori Vilmos, Bölcskei György, Dobos Ferenc, Görömbei Vilmos, Guti Rudolf, Bakos Róbert, Kovács Csaba, Mazák István, Szőke Attila, Tamás Péter, Nagy Miklós Péter, Pásztor András; etikai bizottság elnöke: Guti Rudolf, tagjai: Varga Zoltán, Tóth Sándor, Volenszki Gergely József; megyei osztályelnökök: Pásztor András szántóföldi növénytermesztési és beszállító ipari osztály, Lakatos Bertalan kertészeti és beszállító ipari osztály, Bodnár Mihály állattenyésztési és beszállító ipari osztály, dr. Takács Ferenc élelmiszerfeldolgozási osztály, Krámer Zoltán agrár- és élelmiszerkereskedelmi osztály, Bakos Róbert kistermelői, együttműködés és helyi kezdeményezések osztály, dr. Szalacsi Árpád erdő- és vadgazdálkodási osztály, Papp Zsolt György fiatal gazda és innovációs osztály, Páll Péter környezeti, vízgazdálkodási és fenntarthatósági osztály