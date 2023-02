Országos szinten együttműködik a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK), de különösen fontos, hogy a megyei, helyi szereplők fokozottan vegyenek a döntéselőkészítésben, a döntéshozatalban, ezt követően a végrehajtásban is - mondta Navracsics Tibor Alsópetényben, ahol az észak-kelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna hat vármegyéje kereskedelmi és iparkamarájának vezetőjével kötött stratégiai partnerségi megállapodást.

A területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: szeretnék oldani azt a Budapest-központúságot, amely nemcsak a településszerkezeti vagy a közlekedésszervezési adottságokból adódik, hanem mindeddig a fejlesztéspolitika sajátossága is volt, amelynek jegyében Budapesten születnek a döntések, sőt Budapesten születnek a tervek is, viszonylag kis nyitottsággal arra, hogy a Budapesten kívüli világ mit gondol, mire van szüksége, és hogyan lehetne egyes fejlesztéseket hatékonyabban végrehajtani" – fogalmazott.

Navracsics Tibor elmondta: természetesen voltak már kapcsolataik ezekben a régiókban, konzultáltak az egyetemekkel, kétoldalú együttműködések korábban is működtek, most azonban az egész régióval szeretnének kialakítani olyan gazdasági együttműködést, amely a helyiek számára is segítséget jelent.

Az együttműködési megállapodást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről Balogh Zoltán általános alelnök írta alá.

Lapunk megkeresésére elmondta, örömteli, hogy végre nem a fővárosban szeretnék megmondani, mi a jó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

- Azt gondolom, hogy a hat vármegye együtt erősebb, mintha külön-külön kellene lobbiznunk egyes fejlesztésekért. Konkrétumokról még talán korai beszélni, de az útfejlesztésekben és a felsőoktatási együttműködésben mindenképpen várható előrelépés. Pénteken lesz egy újabb találkozó, ami után talán már okosabbak leszünk – mondta Balogh Zoltán, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara alelnöke, aki szerint az, hogy dr. Szabó Tünde személyében az észak-kelet-magyarországi régió kormánybiztosának nyíregyházi kötődése van, mindenképpen bizakodásra ad okot.