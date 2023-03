– A rendszerváltás óta a tavalyi volt a legnehezebb esztendő. Az ukrán-orosz háború okozta gazdasági válság és az elhibázott brüsszeli szankciós politika gazdasági következményei mindannyiunk hétköznapjait súlyosan érintették. Az áprilisi országgyűlési választáson az ország és térségünk lakosságának többsége a béke mellett foglalt állást, mert építkezni csak békében lehet. A Fidesz-KDNP kormány kiegyensúlyozott gazdaságpolitikájának köszönhetően sikerült megőrizni az alapvető vívmányokat és ezáltal enyhíteni az energiaválság súlyos következményeit. Megtartottuk és bővítettük a családtámogatási rendszert, megvédtük a munkahelyeket és biztosítottuk településeink fejlődését – így fogalmazott dr. Simon Miklós, a 6. választókerület országgyűlési képviselője, és leszögezte: a Fidesz-KDNP a vidék fejlesztését továbbra is kiemelten fontosnak tartja.

– A térség intenzív fejlesztése nem áll meg, ezt bizonyítják az idei nyertes pályázatok is. A TOP Plusz pályázatokon a választókerület 61 projektje összesen 13,18 milliárd forintot nyert. Ebből 19 településen 30 kilométernyi belterületi út újulhat meg, de közintézmények energetikai korszerűsítésére, kerékpárutak kialakítására, zöldterületek fejlesztésére, csapadékvíz-elvezetési problémák kezelésére is jut ebből az összegből. A napokban kihirdetett Vidékfejlesztési Program támogatásnak köszönhetően pedig 40 kilométer külterületi út kaphat burkolatot, segítve ezzel a gazdálkodókat. A Kisvárosi program segítségével Balkányban belterületi utak, Nagykállóban a ravatalozó és több belterületi út újult meg, Nyírbátorban útfelújítási és zöldváros program valósul meg, Újfehértón pedig megújul és tovább épül a Kossuth utcai kerékpárút. A Nyírbátori fürdő energetikai fejlesztése, s a nagykállói strand is jelentős forráshoz jutott, de a kultúra sem marad ki a sorból: megépülhet a Kállai Kettős művelődési ház Nagykállóban, míg a nyírbátori Báthori István Múzeum a FIDESZ-KDNP kormány jóvoltából 1,8 milliárd forintot fordíthat arra a fejlesztésre, amelynek eredményeként méltó emléket állíthatunk a Báthory nemzetségnek. Folytatódnak a sportcélú beruházások is – Újfehértón 820 millió forintból új sportkomplexum épül –, és az infrastrukturális fejlesztések sem állnak meg. A Szabolcsi Alma Centrum 70 százalékban elkészült, s remélem, hogy az idén az építése befejeződik. A kormány Kelet-magyarországi Fejlesztési programja részeként készülnek 4-es főút 2x2 sávosításának tervei az Újfehértói elkerülővel, s előkészítés alatt van a 471-es főút felújítása, a Nyírbátort elkerülő körgyűrű, a nyírgyulaji 493-as elkerülő út tervezése is. E fejlesztései programon belül jó esély van a térségbeli vasútvonalak felújítására is – mondta a képviselő, aki a térség korábbi fejlesztéseiről is beszélt.

Soha nem látott mértékű fejlődés

– A választókerület intézményrendszere a kormány által meghirdetett Széchenyi 2020 uniós fejlesztési programnak köszönhetően soha nem látott mértékű fejlődésen ment át. A sikeres pályázatoknak köszönhetően javult a településeink összképe, amit a Magyar Falu program tovább erősített. Önkormányzataink 127 TOP pályázatban 24,5 milliárd forint értékű fejlesztést valósítottak meg. A közintézményi infrastruktúra rengeteget fejlődött: 13 új bölcsőde épült, megújult 10 óvoda, s 20 iskola, a Zöld város program segítségével pedig szabadidőparkok, játszóterek és közösségi terek jöttek létre. A belvízhálózatok rekonstrukciója szinte minden települést érintett. Kilenc településen épült vagy újult meg az egészségház, orvosi rendelő, illetve védőnői rendelő, jelentősen javítva az ellátás infrastrukturális feltételeit. Az energetikai fejlesztések iskolákat, polgármesteri hivatalokat és közintézményeket egyaránt érintenek. Az úthálózat is fejlődik. Az elmúlt 4 évben 31 szakaszban 75.5 km 4 és 5 számjegyű út újult meg a választókerületünkben 6,2 milliárd forint értékben. Ezen program keretében a történt a korábban felújított 471-es főúthoz csatlakozó bekötőutak felújítása. Megújúlt a 4901-es út Bököny-Geszteréd-Balkány viszonylatában, míg nemrégiben Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter adta át Máriapócson 471-es főutat az M3 autópályával összekötő felújított utat, amellyel javult a Nemzeti Kegyhelyünk megközelíthetősége és nőtt a térség forgalombiztonsága is. A fenti programban megtörtént a Nyírlugos-Vámospércs összekötő út első szakaszának felújítása, s megújult érpataki, ömbölyi, encsencsi, nyírderzsi, nyírgelsei bekötőút, míg a ludastói út nagykállói szakasza újult meg. Újfehértón ezen programból új aszfaltréteget kapott a Kossuth utca , az itt futó kerékárút felújítása a kisvárosi programban, míg az utca belvízelvezetése az élhető település TOP plusz programban valósul meg. Folyamatosan bővül a kerékpárút-hálózat is – a fejlesztés következő lépése a hálózatba kapcsolás: a céljaink között szerepel a Debrecen-Nyírbátor-Mátészalka-Szatmárnémeti, illetve a Nyíregyháza-Nagykálló-Máriapócs összeköttetés megteremtése, ami jelentős turisztikai vonzerőt jelenthet. És mindenképpen beszélni kell a javuló foglalkoztatásról is: a munkanélküliségi ráta, a koronavírus járvány időszakára eső enyhe növekedés után 9 százalék körüli szintre csökkent, ami 2010-hez képest 8-9 ezer új munkahely létrehozását jelenti – tette hozzá dr. Simon Miklós.

KM