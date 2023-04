A görög eper ára 1700 forint körül van, a legtöbb vásárló már ezt is sokallja. A magyar eper is érik már a fóliasátrakban, a szokottnál hamarabb. Az ára viszont igencsak borsos lesz majd, ahogy a később érő szabadföldi eperé is.

Forrás: tenyek.hu