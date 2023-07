, így joggal volt várható a jó termés. Ám a várthoz képest mégis kevesebb hozam realizálódott, mivel tavaly az input anyagok hatalmas áremelkedése miatt a gazdák egy része visszafogta a költségeit, ami most visszaköszön. Viszont aki nem engedett a huszonegyből, és odatette rendesen a műtrágyát, a gomba- és rovarölő szereket, most elégedett lehet a hozamaival. Többfelé a termés betárolása miatt fő a fejük a termelőknek, mivel a raktárak jó felében még mindig ott a tavalyi gabona.

Vesztett minőségéből

- Kétszer is lecsapott a határunkra a jeges vihar júliusban, ami a magas technológia színvonalon megtermelt kiváló hozamainkkal arányos károkat okozott - mondta lapunknak a kiváló talajokon gazdálkodó Tiszavasvári Munka Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője. Rozgonyi Zoltán kifejtette: - A vetőmagnak termelt őszi árpánk 41 hektár átlagában 8,8 tonnát produkált azzal együtt, hogy bár kapott szárszilárdító kezelést mégis megborította a vihar. Számításaink szerint csak itt 6-8 százalékos betakarítási veszteséget okozva. A repcében már az első jégverés után több mint 40 százalékos kár esett, ráadásul a legjobb táblánkat másodszor is elverte. A repce hozama ezzel együtt meghaladhatja az 5 tonnát hektáronként. Őszi búzából összesen 312 hektár várt aratásra, amiből 158 hektár vetőmagnak készült. A szerdáig levágott 176 hektáron 8,9 tonna búza a fajlagos hozam. A kommersz árubúzák esetében is meghaladja a termésátlag a 8,2 tonnát. A sok esőnek tudható be, hogy éppen a nagyhozamú táblák termése csupán takarmány minőségű lett - fejezte be a biztosító kárfelmérőjét váró ügyvezető, Rozgonyi Zoltán.

Ami a talajadottságokat illeti: a szatmári táj bizonyára az ellenkező végletet jelenti. Ám a fehérgyarmati Váradi István nem elégedetlen búzatáblái idei hozamával: