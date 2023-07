A tájékoztatás szerint júniusban csaknem 2400 céget alapítottak, ami nem kiugróan sok, de az átlagoshoz viszonyítva nem is kevés. A megszűnt vállalatok száma meghaladta a háromezret júniusban, a cégek megszűnési formáinak arányában jelentős változás történt.

Korábban a kényszertörléssel megszűnt cégek aránya volt a legmagasabb a megszűnések között, de a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) tavalyi módosítása miatt ez a trend átfordult, és a végelszámolási eljárással megszűnt cégek kerültek többségbe.

Az újonnan indított felszámolási eljárások száma tovább emelkedett, meghaladta a 2500-at, ami az elmúlt hat év legmagasabb értéke. Nemcsak a júniusi érték döntött rekordot, hanem az idén megkezdett felszámolási eljárások száma is, ami meghaladta a 11 ezret; a féléves szám 30 százalékkal több, mint a tavalyi egész éves. Továbbra is a 3-5 éves cégek a leginkább érintettek.

Júniusban több mint 1200 végelszámolás indult, ez ebben az évben a második legtöbb, szezonális összehasonlításban pedig az elmúlt hat év legmagasabb értéke - jelezte az Opten.