Az idei első negyedévben 9 százalékkal emelkedett a normál használatú személyautók átlagos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) éves állománydíja az egy évvel korábbihoz képest – közölte a Magyar Nemzeti Bank. Az emelés mértéke sok autóst kellemetlenül érint, ám a díjnövekedés jelentősen elmarad az inflációtól, továbbá a szerviz- és alkatrészköltségek emelkedésétől.

A díjnövekedés után, az első negyedév végén 50,9 ezer forint volt a személyautók éves átlagos kgfb-állománydíja, ami 7 százalékos növekedés az előző negyedéves értékhez képest. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank adataiból az is kiderül, hogy nyílik az olló a vidéki és a fővárosi autósok között: az előbbiek átlagosan 46 700 forintot fizetnek évente, míg a fővárosiak 74 700 forintot. A biztosítási díjak számítása egy rendkívül sok tényezős és bonyolult folyamat, melyben az átlagembernek nehéz eligazodni. De hogy mi okozza az áremelkedést, és hogyan lehet kedvező ajánlatokat kifogni, arról Kovács Zsuzsa biztosítási ügyintéző mesélt lapunknak.

Bonyolult a számítás

Elmondta, rengeteg tényező befolyásolja az éves díjakat, nem véletlen, hogy a biztosítótársaságok egy évben többször is tarifát hirdetnek.

– Jelentősen megemelkedtek az alkatrészárak és a szervizek óradíjai is, ami szintén megmutatkozik a biztosítási díjakban. Ma már nem ritka a 30 ezer forintos nettó óradíj sem egy-egy szerviznél, és akkor még érdemi javítást nem is végeztek az autón. Persze, a kisebb javítások nem kerülnek ennyibe, de a drágulás megkerülhetetlen. A káresetek utáni javításokat a partnercégeknél végeztetik a biztosítók. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a mai autók sokkal magasabb felszereltséggel rendelkeznek, így egy baleset után sokkal többe kerül őket rendbe hozni. A karosszériamunkák is drágultak az összetettebb formatervezés és nehézkesen cserélhető elemek miatt – ismertette a biztosítások díjnövekedésének okait a szakember, majd hozzátette: az viszont nem mutatkozik meg jelentősen a tarifákban, ha országosan több a baleset.

– Egyéni eltérések viszont biztosan lesznek, hiszen aki balesetet okoz, azt hátrébb sorolják a bónuszrendszerben. Az egyes járműkategóriák biztosítási tarifái sem egyformán emelkednek, hiszen vannak olyan időszakok, amikor a teherautók vagy a flottás járművet vezetők nagyobb mértékű emelésre számíthatnak. A települések egyéni sajátosságai is mérvadók a díjszámításnál, mivel ha valaki a főváros agglomerációjában lakik, és napi szinten ingázik Budapestre, akkor nagyobb kockázatra és így magasabb díjra számíthat. Egy csendes településen viszont alacsonyabb lesz a tarifa az elenyésző kockázat miatt – tette hozzá Kovács Zsuzsa, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy bár évente többször hallani díjemelkedésről, ez nem feltétlenül érint mindenkit.

Figyelni kell a fordulóra!

– Érdemes figyelni a biztosítási évfordulóra, mely előtt 60 nappal a biztosítók kiküldik a következő évre vonatkozó ajánlataikat. Ez elsőre lehet magasabb összeg, de a biztosítás újrakötésével, a kedvezmények beállításával, esetleg biztosítóváltással sokat lehet faragni a végösszegből, és jellemzően kedvezőbb díjakat lehet kikalkulálni. Azonban nem minden a pénz, hiszen egyes biztosítóknál a kötelező mellé olyan pluszszolgáltatások is járnak, amik messze többet érnek évi néhány ezer forint pluszköltségnél. Nálunk, az Allianz biztosítónál ingyenes gépjármű-asszisztencia is kapcsolódik a kötelezőhöz, így baleset esetén a társaság gondoskodik a sérült jármű elszállításáról. Mindez akkor is érvényes, ha az ügyfél volt a baleset okozója, és ez a szolgáltatás egyre több biztosítónál érhető el hazánkban.

– Tapasztalom, hogy sok járműtulajdonos sokallja a biztosítási tarifát, de pont a minap okozott balesetet egy ügyfelünk, akinek az éves ötvenezer forint körüli biztosításából egy több mint egymillió forintos kárt fizetett ki a biztosító. Innen nézve már teljesen más az összkép – emelte ki a biztosítási ügyintéző.