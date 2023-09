„A mi barátságunk Azerbajdzsánnal nem konjunktúrafüggő, tehát nem csak azóta vagyunk barátok, amióta képbe került az azeri földgáz. Mi 2010 óta folyamatosan baráti kapcsolatokat tartunk fent egymással, aminek eredményeként az idei évben megindult a fizikai földgázáramlás Azerbajdzsán és Magyarország között. Emlékszem, amikor elkezdtünk kapcsolatot építeni Azerbajdzsánnal, micsoda lesajnálással, kioktatással és kritikákkal kellett szembenéznünk. Ehhez képest megmosolyogtató látni, ahogy nyugati vezetők manapság lökdösődnek Bakuban egy fényképért Azer­bajdzsán elnökével” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szoros együttműködés

Szijjártó Péter azeri kollégájával, Ceyhun Bayramovval közös, budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az elmúlt években látható volt: minél szorosabb az együttműködés a két ország között, annál többet profitál abból hazánk az energiaellátás biztonságának és a gazdasági növekedés fenntartásának vonatkozásában.

A fehérgyarmati dr. Tilki Attila, a magyar–azerbajdzsáni baráti tagozat vezetője, a Türk Államok szövetségében a Bölcsek Tanácsának tagja is tevékenyen részt vett az azeri külügyminiszter látogatásán.

Olajmező a tengeren

– Sok fontos témáról tárgyaltunk. A SOCAR és a ­CEEnergy június 2-án Bakuban egy, a 2023 Q4 szállítási időszakra, legfeljebb 100 millió köbméter szállítására vonatkozó földgázadásvételi szerződést írtak alá. Az azeri energiavállalat megkezdte az első 50 millió köbméter gáz elhelyezését a magyar tárolókba. A Richter Gedeon és az azeri Scandens vállalat megállapodott a helyi bérgyártásról több mint 90-féle gyógyszerterméket illetően. A Mol 9,57 százalékos részesedést szerzett Azerbajdzsán legnagyobb (a világ egyik legnagyobb) tengeri olajmezőjében.

– Az Ikarus egy helyi vállalat stratégiai partnereként kíván megjelenni Azerbajdzsán autóbuszpiacán – mondta érdeklődésünkre dr. Tilki Attila, aki nyomatékosította: diplomáciai kapcsolatunkat Azerbajdzsánnal az év elején kiemelt stratégiai partnerségi szintre emeltük.

Karabahi újjáépítés

– Különleges időszakban került sor erre a találkozóra, hiszen amíg Európa most – egy háborúból fakadó energiaválság következtében – kezdi felismerni Azerbajdzsán stratégiai jelentőségét, addig mi a Stratégiai Párbeszéd első ülésének sikeréről számolhatunk be. Magyarország már 2006-ban energiaügyi partnerségre lépett, 2014-ben stratégiai, majd 2023-ban kiemelt stratégiai partnerek lettünk. Ez nagy szó, hiszen a megállapodás útján a Közel-Kelet egyik legjelentősebb energiabiztonsági garantőr országában nemcsak szövetségesre, hanem barátra, távoli rokonra is leltünk. Magyarország mindig hű partnere volt Azerbajdzsánnak, kiállunk területi integritása és szuverenitása mellett, és elutasítjuk a külső beavatkozásokat. Mint mindig, a karabahi helyzet kapcsán is a békés párbeszéd és a kölcsönös tisztelet talaján állunk.

– Partnerségünk sikerét jól példázza, hogy az azeri–magyar export az idén 256 százalékos növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest, ami egyben 68 százalékkal meghaladta a 2022-es teljes kivitel értékét is. Ez nem jöhetett volna létre sikeres magyar vállalatok nélkül, amelyek már a karabahi újjáépítésben is fontos szerephez jutnak – adott esetben egész városrészek helyreállításában vesznek részt.