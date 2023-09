Az Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ (ITPC) képviselői vendégeskedtek a napokban Nyíregyházán, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában.

Bilaterális kommunikáció

A találkozón Sari Handini Murti igazgató és Ria Setyo­wati igazgatóhelyettes röviden bemutatta az általuk képviselt szervezetet és annak munkáját.



– A mi irodánk, az Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ az Indonéz Kereskedelmi Minisztérium közép-kelet-európai regionális képviselete. Exportfejlesztéssel, promócióval foglalkozunk, kiállításokon veszünk részt, üzleti fórumokat szervezünk, segítjük a bilaterális kommunikációt és kereskedelmet az országok között – fogalmazott Sari Handini Murti.

Lapunk megtudta, a nyíregyházi látogatás fő célja az volt, hogy minél több céget, vállalkozást „csábítsanak el” a jakartai Trade Expóra, amit október 18. és 22. közt rendeznek meg. Indonézia fővárosában találkozhatnak majd a magyar és az indonéz vállalkozások képviselői, megismerhetik egymást, az országaikat, mind kereskedelmi, mind pedig üzleti szempontból.

Az Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ igazgatója a jövőbeni lehetséges együttműködés megkönnyítése érdekében a kamarától kért egy listát arról, milyen profilú cégek működnek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Amit kínálnak

Sari Handini Murti a kamarai találkozó során elmondta, az indonéz élelmiszeripari cégek különféle alapanyagokat (kakaót, fűszereket, pálmazsírt, kókuszreszeléket), az elektronikai és autóipari cégek szintén alapanyagokat, alkatrészeket, a kereskedelmi cégek bútorokat, lakásdekorációt, a textilipar cérnát, a papíripar is alapanyagokat, az építőipar pedig ajtó-, burkolat- és fapaneleket biztosíthat a magyarországi cégek számára.

– A jakartai Trade Expóra személyesen kísérünk ki üzletembereket, erre keresünk most résztvevőket, érdeklődő cégeket – fogalmazott az Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ igazgatója. Hozzátette, a munkaerőpiac és a turizmus területén is együtt tudna működni a két ország.

Hasznos találkozó

Párkányiné dr. Csurka Edina a látogatással kapcsolatban lapunknak megjegyezte: a találkozó nagyon hasznos volt, és a jövőben ők is szeretnének egy vármegyei üzleti találkozót szervezni a térség vállalkozói részére, ahol az indonéziai gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket, potenciálokat vázolnák fel a résztvevők számára.