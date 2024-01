Mátészalka. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Gyermekvédelmi Igazgatóság mátészalkai Hársliget Lakásotthonban 2023. október közepén megtartott ünnepélyes átadáson Repelik Anikó intézményvezető üdvözölte a gyerekeket és a vendégeket.

Ötödik éve

Megköszönte Bölcskei Györgynek azt, hogy immár ötödik éve biztosítja a hátrányos helyzetű gyerekeknek a szabolcsi almát, ami anyagilag is nagy segítség a vármegyében működő, összesen 428 férőhellyel rendelkező huszonhat telephelynek amellett, hogy a lakásotthonokban élő hátrányos helyzetű gyerekek friss, finom és egészséges almát ehetnek.

Bölcskei György az alma jótékony hatásait vázolta fel a fiataloknak. A Nagykálló-Tész Kft. vezetője szerint az alma napi fogyasztását minden korosztály számára ajánlják a szakemberek.

– Itthon is jó lenne ha elterjednie az a szemlélet, mint Észak-Olaszországban, ahol minden kertben található egy-egy almafa. Az ágazat most számtalan kihívással néz szembe, egyre kevesebb növényvédő-szert használhatnak a gazdák, a vízfelhasználás is egyre inkább korlátozott, de közösen meg lehet találni a válaszokat a kihívásokra – fogalmazott Bölcskei György. – Inkább ezekből együnk meg egy-egyet naponta, mint hogy rendszeresen energiaitalt iszunk – mondta a Nagykálló-Tész Kft. vezetője.

Román István főispán a szerdai átadóünnepségen kiemelte, a szabolcsi alma a közelmúltban kapta meg az uniós oltalomról szóló védjegyet. Mint a vármegyei kormányhivatal vezetője elmondta, ez talán segíthet a régió gazdálkodóinak a piackeresésben is, ehhez ők is meg fognak adni minden segítséget.