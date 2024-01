A hagyományokhoz hűen 2023 júniusában is megrendezték azt a kalászos fajta- és növényvédelmi bemutatót, aminek ezúttal is a Nébih Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomása adott otthont.

Dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár elmondta, az elmúlt másfél év a szántóföldi növénytermesztés szempontjából sem volt túl jó, mind a klimatikus, mind pedig a piaci viszonyokat figyelembe véve. A háború, az ukrán helyzet sokkolta a gabonapiacot. Hozzátette, most a terményárak emelkedése biztató, figyelni kell a piaci árakat, és aszerint tárgyalni a kereskedőkkel és a felvásárlókkal, akiktől az agrártárca elvárja a tisztességet.

– A kalászosok fajtaválasztása felértékelődött, figyelembe kell venni az értékesítési lehetőségeket, csatornákat, valamint a termesztéstechnológiát, de informálódni kell a külpiacok helyzetéről, a bennünket körülölelő világ alakulásáról – hívta fel a gyulatanyai hallgatóság figyelmét dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár.