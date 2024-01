Azt már az ősz óta lehetett tudni, hogy az idén januártól 41 forinttal emelkedik az üzemanyagok literenkénti jövedéki adója. Ehhez képest némi meglepetésként hatott a Mol bejelentése, miszerint két részletben érvényesítik az adóemelést: január elsejétől 20 forinttal, január 15-étől pedig újabb 21 forinttal emelkedik az üzemanyagár ennek következtében. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője a témában azt nyilatkozta, a kétlépcsős emelésnek szerinte az az oka, hogy a Mol elkerülje a vásárlási rohamokat a benzinkutakon. A teljes adóemeléssel ugyanis egy 40 literes tankolás 1600 forinttal került volna többe egyik napról a másikra. Hozzátette, ha a kutak többsége követi a Mol példáját, akkor január elseje és január 15-e között a benzin literenkénti ára átlagosan 566 forint, míg a gázolajé 603 forint lesz.

A boltok polcaiig gyűrűzik az adóemelés

Vajon hol van az a lélektani határ, amit még az emberek hajlandóak kifizetni egy liter üzemanyagért, és várható-e, hogy tömegesen teszik le az emberek az autóikat? Az is kérdés, milyen hatást gyakorol majd a jelentős adóemelés az árakra, mivel ha drágul az üzemanyag, többe kerül az áruszállítás is, ami pedig a termékek árába is begyűrűzik majd. A témáról Szegfű Tiborral, az Oplus Kft. ügyvezető tulajdonosával beszélgettünk.

Tudatosabban közlekednek?

Elmondta, az év első napján a Mol „csak” 20 forintot emelt a kiskereskedelemben, ugyanakkor a nagykereskedelemben 41 forintot. – Emiatt mi már 41 forinttal magasabb áron vesszük az üzemanyagot, de az árakban még csak a 20 forint jelent meg. Annak idején rebes­gették, hogy mennyi lehet az a lélektani határ, aminél már leteszik az emberek az autóikat. Szó volt 700, majd 800 forintról, de ezek csak feltételezések. Az viszont biztos, hogy 10–20 százalék közötti visszaesést tapasztaltunk 2023-ban, az előző évi tankolásokhoz képest. Ugyanakkor 2022-ben még maximált 480 forintos literenkénti áron tankolhattak az emberek, így kérdéses, mennyire lehet mérvadónak tekinteni ezt az adatot – tudatta Szegfű Tibor, majd azt is elárulta, az emelkedő árak miatt az emberek többsége tudatosabban használja majd az autóját.

Élesedik az árverseny

– A fogyasztási adatok is arról árulkodnak, hogy az embereknek kevesebb a pénze, mindenki ott spórol, ahol tud. Az üzemanyag egy ilyen tétel lehet, ezért az autósok jobban megnézik majd, melyik kúton tankoljanak. Mi is próbáljuk a lehető legolcsóbban adni az üzemanyagot, másképp nem is maradhatnánk fenn a multicégek kútjai mellett. Az üzemanyagárak mellett az autópályadíjak is jelentősen emelkedtek, ez pedig beépül majd a fuvardíjba, aztán a termékek árába, ami egy újabb nehézség lesz a háztartásoknak – hangsúlyozta Szegfű Tibor.

És ha már szóba került a fuvarozás, az ágazatot több csapás is érte az elmúlt időszakban, így az üzemanyagok árának jelentős emelkedése, illetve az autópályadíjak drágulása csak tovább nehezíti a vállalkozások helyzetét.

Azonnali emelés kell

Gégény Tamás, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) Árufuvarozói Tanácsának elnöke lapunknak azt mondta, a kamionok útdíjai a matricák árai mellett egy úgynevezett külsőköltség-díjjal is emelkedtek, így több mint 50 százalékos a drágulás.

– A helyzet orvoslására azonnali 20–30 százalékos fuvardíjemelésre lenne szükség, ellenkező esetben a vállalkozások nagy része rövid idő alatt a csőd szélére kerülhet. A német útdíjak tekintetében még rosszabb a helyzet, ott közel 80 százalékos a drágulás, így kilométerenként közel 200 forint lesz a kamionok közlekedése az autópályákon. Ez borzasztóan magas összeg, ráadásul most itthon van a járművek többsége, a sofőrök nagy része szabadságát tölti. Emiatt nehezebb a fuvardíjemelést kivitelezni, de már nem lehet sokat várni, mert a vállalkozások nagy része már felélte a tartalékait – hívta fel a figyelmet Gégény Tamás, akitől azt is megtudtuk, a futárcégek még nincsenek nagy bajban.

Még nem pörög a gazdaság

– Azok a járművek három és fél tonna alattiak, nekik nem kell használatarányos útdíjat fizetni, ám a nagyobb teherjárművek üzemeltetőinek költségei ugrásszerűen megnőttek. Persze az emelés sokkal könnyebben kivitelezhető lenne, ha beindulna a gazdaság, több lenne a fuvar. Jelenleg viszont áll az építőipar, ott majd tavasszal várható a nagyobb szállítási igény, az élelmiszeriparban is visszaesés van, ahogy a mezőgazdasági termékek piacán sincs nagy mozgás. A műtrágya szállítása is majd februárban ad a szállítmányozóknak munkát. A cégeknek könnyebb rávenni az emelésre a megbízóikat, ha pörög a gazdaság, és kapacitáshiány van a szállítás terén, most viszont pont többletről beszélhetünk. Az, hogy mekkora emelést sikerül elérni, csak néhány hónap múlva derül ki, de az biztos, hogy ez a hármas csapás – a jövedéki adó emelése, a minimálbér növekedése és a jelentősen dráguló útdíjak – még nehezebb helyzetbe hozzák a hazai fuvarozókat – emelte ki Gégény Tamás.