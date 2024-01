A vármegye- és országbérleteket több mint 1100 értékesítési ponton, a közszolgáltatók jegypénztáraiban és az automatákból is árusítják, de megvásárolhatók a GYSEV értékesítési hálózatában is. Leggyorsabban és legkényelmesebben azonban továbbra is MÁV app segítségével érhetők el.

A 2023. május 1-jén bevezetett új bérletfajtából 8 hónap alatt már több mint 4 milliót vásároltak a MÁV-START, a GYSEV, a MÁV-HÉV és a Volánbusz járatain utazók.

Az értékesítés áprilisi kezdete óta a közösségi közlekedéssel utazók december 31-ig összesen 4 070 797 darab ország- és vármegyebérletet vásároltak, ennek 65 százaléka vármegyebérlet. A tanítási időszakban, a legforgalmasabb hónapokban (szeptember, október, november) 550-600 ezer darabot adtak el az új díjtermékekből.

Az új bérletek egyik legnagyobb előnye a korlátlansága, azaz vármegyén belül vonatról bármikor át lehet szállni helyközi buszra. A két vármegyebérlet árába kerülő országbérlettel pedig egész Magyarországon belül érvényes ez a korlátlanság. Ország- és vármegyebérletből 2023-ban Szabolcs-Szatmár-Beregben 122 922-t értékesítettek.

Emellett lendített a bérlet népszerűségén, hogy júliustól megszűnt az az induláskor még érvényes szabály, hogy az InterCity vonatokra nem volt szabad felszállni az országbérlettel. Ám július 1-jétől megszüntették ezt a feltételt, és azóta helyjegy megváltása mellett országbérlettel is lehet utazni az IC-járatok, illetve más helyjegyköteles vonatok másodosztályán – közölte a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.