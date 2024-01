Sóstófürdőn eladó egy 480 négyzetméteres ház, hatalmas telekkel, amelybe megálmodhatja a saját vendégházat! 12 szobát tud benne kialakítani, és a 400 négyzetméteres parkolót is jól tudja hasznosítani. Ha belevágna ebbe a kalandba, most jutányos áron meg is teheti.

“Nyíregyháza- Sóstófürdőn frekventált helyen, 480 négyzetméteres ingatlan eladó. Az ingatlan alkalmas vendéglátó egység, szolgáltatóház, panzió/vendégház üzemeltetésére, összesen 12 szoba kialakítására van lehetőség.