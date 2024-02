Mérséklődött a hőmérséklet pozitív eltérése a klimatikus átlagtól az elmúlt héten, de még mindig több fokkal melegebb volt az ilyenkor szokásosnál, emellett jobbára száraz, kora tavaszi időben volt részünk – tájékoztatta lapunkat a Debreceni Egyetem MÉK, Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ tudományos munkatársa.

Jóval az átlag felett

Dr. Rácz Csaba kifejtette, főként a téli-tavaszi hónapokra jellemző a nagy fokú változékonyság, a hőmérséklet erősebb ingadozása és annak eltérése az átlagtól. Az idén az első két dekád végéhez közelítve 6,4–6,9 Celsius-fok között áll a középérték, köszönhetően elsősorban az első tíz napban tapasztalt erős, többfelé rekordközeli felmelegedésnek. Azonban a második harmad sem sokkal maradt el mögötte, a 12-én induló hét átlaghőmérséklete 5-6 fokkal múlta felül a sokéves átlagot.

Az időszakban a napi csúcsértékek általában 10 és 16 fok között álltak be, eleinte a Nyírség déli tájainak gyorsan száradó és melegedő homokfelszíne felett előfordult 17-18 fokos maximum is. Kezdetben a sok felhő, valamint a kifejezetten erős szél miatt fagyok nélkül jött el a hajnali pirkadat, tizenötödikétől azonban a levegő erőteljes kiszáradása, a felhőzet csökkenése és az érkező hidegebb légtömeg nyugalomba jutásának hatására jelentősen visszaestek a napi minimumok. Egészen a hét legvégéig meg is maradtak a mínusz 1 – mínusz 5 fokos reggeli fagyok, s ismét a nyírségi tájak hozták a szélsőségesebb értékeket, olykor mínusz 7 – mínusz 8 fokos hideggel.

A viszonylag változékony időjárás ellenére mindvégig a szokásosnál enyhébb légtömegek tartózkodtak felettünk, s e légtömegek cseréje nem hozott csapadékot – fogalmazott a szakember.

Dr. Rácz Csaba közölte, leginkább a hét elején és végén fordult elő kisebb eső, záporeső, de területi átlagban még az 1 millimétert sem érte el a lehullott csapadék mennyisége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Tovább csökkent a talajok nedvességtartalma, hiszen a napi párolgási ráta a szerény csapadékhozamokkal ellentétben stabilan 1 és 2 milliméter között alakult a hét során. Összességében így mintegy 10-15 milliméterrel fogyatkozott a talaj vízkészlete, a művelt 20-25 centiméteres rétegben a szabad földi vízkapacitás háromnegyedéig-kétharmadáig visszavetve ezzel a tározott mennyiséget.

Nem lesz fordulat

A felszíni párolgás azonban a továbbiakban is intenzív maradhat az évszakhoz képest, hiszen az előrejelzések a hónap hátralévő részére az átlagnál több fokkal enyhébb időt mutatnak. Téli fordulat továbbra sem körvonalazódik, ugyanakkor a harmadik dekádban erősödhet a csapadékhajlam – zárta tájékoztatását a Debreceni Egyetem MÉK, Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ tudományos munkatársa.