A terület egyik hazai szakértője szerint a következő években hazánkban is a globális trendeknek megfelelő, évi 8-10 százalékos bővülés várható ezen a téren, egyre nagyobb arányt képviselnek majd az úgynevezett kollaboratív, emberekkel együttműködő robotok, ami nemcsak a hatékonyságnövelés útját kereső vállalatok, hanem a munkavállalók számára is jó hír.

Mik a helyi tapasztalatok?

– Azt látjuk, hogy a kkv-szektor egyre nehezebben tud lépést tartani a munkaerő drágulásával. Januártól 15 százalékkal emelkedett a minimálbér, és ha a hivatalos, 17,6 százalékos inflációra gondolunk, akkor sok helyen ennél is nagyobb emelést várhatnak el a dolgozók. Ha ehhez hozzátesszük a számos iparágat érintő munkaerőhiányt, akkor az egyik legkézenfekvőbb megoldásnak az automatizáció tűnik – tájékoztatta portálunkat Markos András, a Hesse Trade Kft. ügyvezető-tulajdonosa.

A szakember szerint a robotizáció és az automatizáció térnyerése szükségszerűen nem jelenti az érintett alkalmazottak leépítését.

– A kollaboratív robotok jellemzően olyan tevékenységi körökből váltják ki az embereket, amiket eleve nem szívesen végeznek. A végtelen ismétlődésre épülő, monoton, gyakran nehéz fizikai munkák helyett így van lehetősége a cégnek átcsoportosítani a dolgozóit magasabb hozzáadott értékű munkakörökbe, ami számukra is vonzóbb lesz. Innen nézve a munkaerő megtartásának egyik fő eszköze lehet a robotizáció, amely az éjszakai és hétvégi műszakok „átvállalásával” is javíthatja a dolgozói jólétet – fejtette ki Markos András.

Vármegyei nagyfoglalkoztatókat kérdeztünk arról, náluk mennyire elterjedt az ipari robotok használata, és milyen területen alkalmazzák ezeket.

Számos területen alkalmazzák

– A nyíregyházi LEGO gyárban, ahol világszinten is modernnek számító technológiát használva állítjuk elő a játékokat, számos területen alkalmazunk ipari robotokat. A folyamatos fejlesztés során új gyártási technológiák, az újabb termékek előállítása kapcsán új tudás jelenik meg a tevékenységünkben. Szinte minden területünkön van olyan folyamat, mely részben vagy egészben robotizált. Az automata magasraktár rendszerünknél például ipari robotok pakolják a raklapokat, a DUPLO figurákat egy robotizált sor szereli, csapolja össze, és a csomagoló sorokon is segítik robotok a munkát. De van olyan termékünk is, mint például a speciális LEGO Friends figurák gyártása, mely szintén robotizált és más gyárunkból került át hozzánk az utóbbi években – mondta lapunknak Siket Lóránt, a cég kommunikációs menedzsere.

Hozzátette, a robotok integrálása a gyártási folyamatokba az ipar 4.0 elvének megfelelően egy folyamat, mely során bizonyos feladatokat átvesznek robotok, de mindeközben létre is jönnek új feladatkörök, hiszen a robotokat is be kell állítani, karban kell tartani.

– Az egyszer használatos műanyag zacskók helyett például hamarosan minden LEGO készletben papírzacskóban lesznek a kockák. Ezek csomagolásánál szükség van egy robotra, amely óvatosan pakolja a papírzacskókat, hogy ne gyűrődjenek a folyamat során. A műanyag zacskónál erre nem volt szükség. Itt tehát egy plusz feladat jelent meg, amit robotok segítségével oldunk meg – emelte ki Siket Lóránt.

Szerinte a robotizáció segít elvégezni bizonyos feladatokat, de közben lehetőséget is teremt, hiszen a velük dolgozó kollégák új készségeket sajátítanak el, folyamatosan fejlődnek munkájuk során, emellett pedig megnyílnak új feladatkörök is.

– Gyártási folyamatunkban sok-sok olyan lépés van, mely továbbra is a kézi munkára vagy az emberi tudásra épít. Jelenleg több mint háromezren dolgoznak gyárunkban a legkülönfélébb munkakörökben, mint például a fröccsöntő szerszámok karbantartásán, a gépek beállításán, javításán, kezelésén, anyagok mozgatásán, termékek csomagolásán, minőségellenőrzésén, a targoncás szállításban, csak hogy egy párat emeljünk ki. Terveink szerint, a jelenleg is futó bővítésnek köszönhetően, pár év múlva még többen fognak nálunk dolgozni – zárta a nyíregyházi LEGO üzem kommunikáció menedzsere.

Bővülő automatizáció

A különböző gumiipari termékek és légrugók fejlesztésével és gyártásával foglalkozó, több mint 500 főt foglalkoztató ContiTech Magyarország Kft. is használ robotokat a gyártásban. A részletekről a nyíregyházi cég ügyvezetője, Adorján Zoltán beszélt lapunknak.

– Két évvel ezelőtt indítottuk be a motortartó és váltótartó alkatrészeink sorozatgyártását, mely során először alkalmaztunk robotok révén támogatott gyártástechnológiát. Bár a tevékenységünk nagyobb része kézimunka-igényes, de a gyártási folyamatainkban szeretnénk az automatizációt a jövőben tovább bővíteni.

Mivel tevékenységünk jórészt ipari, kisszériás termékekre fókuszál és a járműipar aránya kicsi, ezért a gyártási tételnagyságok bizonyos korlátot jelentenek, de folyamatosan elemezzük a folyamatainkat a további automatizálási opciók alkalmazása érdekében. Minden olyan munkafolyamatnál szóba jöhet az automatizálás, ahol nagyszériás és egyszerű folyamatokról beszélünk, legyen az gyártás vagy logisztikai művelet. Ezeknek a felmérését jelenleg is végezzük, és megfelelő megtérülés esetén bekerül a beruházási tervünkbe – fogalmazott lapunknak Adorján Zoltán. TG