Nagyhalászon - közel a határhoz - eladó egy hatalmas ház, amelyben nemcsak élni lehet, de ahonnan a vállalkozását is tudja irányítani. A klasszikus felépítésnek köszönhetően otthonos érzése támad, amint belép, a tereket pedig jól tudja hasznosítani benne, így két generáció is békésen élhet együtt. Garázs és egy nagyobb telek is tartozik hozzá, ráadásul a falu központjában van, így összességében jó adottságokkal rendelkezik. Ha a környék szerelmese, mindenképp tekintse meg élőben!



“Nagyhalász főutcáján eladó 120 m2-s négy különnyíló szobás, nagy konyhás, fürdő és wc egyben, kamra, részben műanyag és fa hőszigetelt nyílászárók, egyedi gázfűtésű jó állapotú tégla és vályog építésű, cserép tetős családi ház. Az ingatlan 1308 m2-s rendezett telken fekszik, tartozik hozzá egy 50 m2-s felújított vállalkozásra alkalmas épületrész melynek utcafronti bejárata van továbbá 20 m2-s garázs mely térkövezett felhajtóval rendelkezik. A ház alatt helyezkedik el a 12 m2-s borospince. Bolt, buszmegálló a közelben. AZ INGATLAN JOGILAG RENDEZETT, TELJESEN TEHERMENTES, KÖLTÖZNI AKÁR AZONNAL!.”[...]