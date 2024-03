Együttműködési lehetőségek

– Gabriel Șopandă a találkozót a helyi és a romániai vállalatok közötti együttműködési lehetőségek megvitatása és feltárása érdekében kezdeményezte kamaránk vezetőségénél – beszélt a nagyköveti látogatás előzményeiről Párkányiné dr. Csurka Edina. A szervezet főtitkára hozzátette, innen már csak egy lépés volt az, hogy helyi vállalkozásokat is meghívjanak a kötetlen megbeszélésre.

– A Gabriel Șopandă a találkozón megismerkedett a jelenlévő vállalkozásokkal, megválaszolta kérdéseiket, megvitatták a problémákat. Többek közt az is kiderült, hogy közel 14 ezer magyar cég van bejegyezve Romániában, 2023-ban pedig hazánk a harmadik legnagyobb exportpartnere volt Romániának. Szóba került a schengeni határ közúti fontosságának kérdése, a romániai infrastrukturális fejlesztések helyzete, a kishatármenti átkelés jelenlegi problémája, a határátkelők zsúfoltsága. Több cég partnerkeresésben kért segítséget, amire ígéretet, támogatást kaptak a nagykövettől. A kamara pedig az új elbírálás alatt lévő magyar-román határmenti pályázatához kért támogatást – summázta a szerdai találkozó tapasztalatait Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.

Négy romániai telephely

Márkus Tibor, a nyíregyházi székhelyű Marso Kft. egyik tulajdonosa, a társaság kereskedelmi igazgatója a kamarai találkozó után portálunknak elmondta, cégük négy telephellyel is rendelkezik Romániában, így Bukarestben, Brassóban, Marosvásárhelyen és Nagyváradon is van érdekeltségük.

– A nagykövet úrnak felvetettük az aktuális problémákat is, mint például a határátlépési nehézségeket, illetve a romániai gyorsforgalmi utak, autópályák hiányát, példának okáért Bukarestbe elég nehézkes és időigényes az eljutás. Gabriel Șopandă arról biztosított bennünket, a térség vállalkozásainak képviselőit, hogy minden felvetést továbbít majd hazája illetékes szerveihez – foglalta össze röviden a szerdai találkozón elhangzottakat Márkus Tibor.

A nyíregyházi székhelyű GOF Hungary Zrt.-t Magyari Csaba export sales manager képviselte. Portálunknak kiemelte, rendkívül hasznos és eredményes találkozón vannak túl, a rendezvény megszervezéséért pedig hálás az iparkamarának.

Piacot és importőröket is keresnek

– Kettős célunk volt a kamarai találkozóval. Egyrészt búza- és lisztimportőröket keresünk a dunaföldvári malmunkba, illetve a Közép-Kelet Európában is egyedülálló, nyíregyházi gluténmentes zabfeldolgozó-üzemünkben készült termékeinknek keresünk romániai piacot – mondta Magyari Csaba. Hozzátette, a vállalkozásuk már 20 éve működik, cégszinten pedig közel 30 ezer hektáron termeszt a cég zabot, árpát és kukoricát.

– A szerdaihoz hasonló személyes találkozóknak rengeteg haszna van, biztos vagyok abban, hogy ebből cégszinten is profitálunk majd – bizakodott a GOF Hungary Zrt. export sales managere, Magyari Csaba. Bencze Gábor szeretne a romániai piacra visszatérni, mert a Covid időszaka alatt teljesen „elvesztették” azt a régiót.

Visszatérni Romániába

A nyírpazonyi székhelyű, hús és húskészítmények kereskedelmével foglalkozó vállalkozás tulajdonos-ügyvezetője hozzátette, szeretnének több ottani nagykereskedelmi vállalkozással kapcsolatba kerülni, ebben lehet segítségükre a romániai nagykövetség.

– Jelenleg a magyar és a szlovák piacon vagyunk jelen, 45 főt foglalkoztatunk és 750 partnerünk van, ezt a számot szeretnénk tovább növelni – említette a Húsposta Kft. tulajdonos-ügyvezetője.