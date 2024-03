A települési önkormányzatoknak február 15-éig kellett elkészíteniük a költségvetési tervezetüket, amit március 15-éig el kell fogadniuk. A lapunk által megkeresett polgármesterek egy része már be tudott számolni a sarokszámokról, míg mások elárulták, a testület még nem bólintott rá az idei büdzsére.

– Több mint 5,4 milliárd forinttal, hiány nélkül fogadta el a vásárosnaményi képviselő-testület a város idei büdzséjét. Filep Sándor polgármester elmondta, költségvetési szempontból az utóbbi időszak egyik legnehezebb évét kezdték el, de úgy látják, takarékos, odafigyelő gazdálkodással, ügyelve a kiadások és bevételek egyensúlyára nem lesz gond 2024-ben sem.

Folytatódnak a fejlesztések

– Az általános tartalékunkat most 14,5 millió forinttal tudtuk tervezni, ami nagyságrendekkel kevesebb mint ezt megelőzően. Szerencsére a korábbi években a cégek által befizetett helyi iparűzési adónak köszönhetően meg tudtunk csinálni olyan fejlesztéseket – szociális bérlakások felújítása, magánerőből kisebb útszakaszok, járdák korszerűsítése –, amelyekre most nem kellett külön tartalékolnunk. Legnagyobb adózónk, a Swiss Krono idén nagyságrendekkel kevesebb iparűzési adót fizetett be, mivel az árbevétele csökkent.

Kifejtette: a civil szervezetek – többek között sportegyesületek, polgárőrségek, nyugdíjas klubok – támogatására 25–28 millió forintos keret áll rendelkezésre, s minimális önerőt vállalva folytatódnak a Start közmunkaprogramok is Vásárosnaményban.

– Míg néhány éve még több mint 500 közfoglalkoztatott volt a városban, a számuk mára 120-ra csökkent, ami jelzi, sikeresen el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, de továbbra is fontos, hogy olyan feladatokat lássanak el, amelyek értéket teremtenek, hozzájárulnak zöldfelületeink, parkjaink rendbetételéhez, gondozásához, ahhoz, hogy a városképünk rendezett legyen, s az intézményeink működését is tudjuk ebben a formában segíteni. A kulturális rendezvényekre igény van, éppen ezért a megszokott és nagy hagyományokkal rendelkező programsorozatokat az idén is megtartjuk, azonban lesz olyan, amelynek megvalósítására kevesebb összeg áll rendelkezésre – tette hozzá Filep Sándor, aki beszélt arról is, hogy nem mondanak lesz a fejlesztésekről.

– Továbbra is keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek nem igényelnek önkormányzati önerőt, illetve lesz olyan határon átnyúló projekt, amihez minimális hozzájárulás kell, mert ezekre szükség van a város gyarapodásához, folyamatos fejlődéséhez.

Az idén várhatóan több olyan projekt kivitelezése is elkezdődhet, amelyre már korábban elnyerték a támogatást, így többek között az Eötvös-iskola gergelyiugornyai Petőfi-tagintézményének energetikai korszerűsítése, valamint két nagyon komoly útfelújítás indulhat el, szintén az ugornyai településrészen a Bethlen és az Iskola utca egy szakaszának teljes korszerűsítése, valamint a Kraszna sétány fejlesztésére is nyert támogatást a város, de több pályázat elbírására is várnak még Vásárosnaményban.

Dr. Hanusi Péter az idén kezdte meg a tizedik évét a mátészalkai polgármesteri székben. Szerencsésnek tartja magát, mert még nem kellett olyan intézkedést hoznia, ami a lakosságot hátrányosan érintette volna, pedig akadtak váratlan helyzetek

– Olyan szakmai csapattal dolgozhatok együtt, ami mindig a megoldásra fókuszál. Mindegyik költségvetésünk tervezésekor optimistán álltunk az adott évhez, ugyanakkor, ha kellett, inkább lemondtunk a saját tiszteletdíjunkról a stabilitás megőrzése érdekében. Tíz évvel ezelőtt a kormányzat két körben csaknem hárommilliárd forintos adósságállomány terhét vette le a mátészalkaiak válláról, befejezetlen projektek, peres eljárások kardja lebegett a fejünk felett. Emellett az önkormányzat egyik cégénél 338 millió forint fennálló tartozást kellett kiegyenlíteni. Ma pedig nincs hitelünk, és a sikeres projektjeinket még felsorolni is nehéz lenne – részletezte Mátészalka polgármestere.

– A bevételeink közül kiemelném a helyi vállalkozások iparűzési adóját, ami lehetővé teszi, hogy saját erőből is fejlődhessen a város. Ebben az évben csaknem félmilliárd forinttal több befizetést várunk, mint tavaly. Hozzávetőleg egymilliárd forintot tudunk szánni 2024-ben arra, hogy saját erős beruházásokat valósítsunk meg, amitől minőségi városképjavulást várok – sorolta dr. Hanusi Péter, s megjegyezte: a tervezés során a lakosság igényeire fókuszálnak, többek között útfelújításokat és fedett hulladéktárolók építését is betervezték, a magánszemélyeket érintő kommunális adó mértékét nem emelik, ezzel is segítve a helyieket.

Mátészalkán is érezteti még hatását az orosz–ukrán háború, kiemelkedően megnőtt a Városi Uszoda vízdíja, és az energiaárak továbbra is jelentős költséget rónak a városra. Dr. Hanusi Péter elmondta, hogy számolniuk kellett a minimálbér-emeléssel, és az önkormányzathoz tartozó óvodapedagógusok béremelésével is kalkulál a büdzséjük.

– A felmerülő kiadásainkat folyamatosan nyomon követjük, amennyiben szükséges, takarékossági intézkedéseket vezetünk be. A folyamatban lévő pályázataink költségeit is tartalmazza az előterjesztés. Úgy gondolom, hogy ezek megvalósításával ismét szintet lép majd Mátészalka.

Tudatos gazdálkodás

Cégénydányádon a költségvetési sarokszám 357,2 millió, de a sikeres pályázatokkal és azokkal a bevételekkel, amelyekkel előre nem tud tervezni a testület, duplájára is emelkedhet ez az összeg – tavaly például közel 800 millió forint lett a vége. Kelemen Róbert polgármester kérdésünkre elmondta: az önkormányzat a szociális rendszerre fókuszál leginkább, hiszen annak több mint 240 millió az éves büdzséje. Megjegyezte: éves szinten több mint tízmillió forintot fordítanak az ágazat fejlesztésére, az idén például 10–15 férfőhellyel bővítik a bentlakásos intézményt. Cégénydányád első embere vállalkozói szemlélettel menedzseli a települést.

– Tizennégy évvel ezelőtt, amikor először megválasztottak, volt egy elképzelésem arról, hogyan tovább. A felesleges beruházások helyett elsősorban arra koncentrálunk, hogy növeljük a bevételeinket, folyamatosan azt keresem, hol lehet pénzt szerezni vagy megtakarítani, miként lehet úgy befektetni, hogy amikor szükségünk van rá, hozzá is férjünk. Ehhez azonban az kell, hogy a polgármester és a csapata tudatosan tegye a dolgát – mi az elmúlt közel másfél évtizedben úgy építkezünk, hogy az utolsó szögig megtervezünk mindent.

Az anarcsi képviselő-testület elfogadta a költségvetést, az önkormányzat közel 358 millió forintból gazdálkodhat ebben az évben.

– A tervezett feladatainkra megvannak a források, nincs adósságunk és kifizetetlen követelésekkel kötelezettségekkel sem kell számolnunk – mondta el lapunknak Kertész Zoltán. A község polgármestere hozzátette, hosszan lehetne sorolni, mire mennyi jut, a fontosabbakat azonban kiemelte: a működéssel kapcsolatos, úgynevezett dologi kiadásokra – többek között szakmai szolgáltatásokra, rezsiköltségekre – 95,6 millió, ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira 21,2 millió forintot, a civil szervezetek támogatására 3,4 millió forintot fordíthatnak.

– Közel tízmillió forint önerőt kell biztosítanunk az épülő termelői piacunkhoz, és vannak előre nem látható kiadásaink – legyen az viharkár, baleset, haláleset –, amire szintén számítanunk kell. A bevételeink és a kiadásaink azonban egyensúlyban vannak, a településünk pedig fejlődik.