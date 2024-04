Ahogy arról beszámoltunk, agrárfórumra hívta a térség gazdálkodóit Mandabokorba a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezete a napokban. A felszólalók (dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Vassné Harman Gyöngyi nyíregyházi önkormányzati képviselő, Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Rácz Imre, a NAK vármegyei elnöke) mellett Gacsályi József, a Viziterv Environ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója is tartott egy szakmai előadást, aminek középpontjában a vízvisszatartás szükségessége, illetve az abban rejlő lehetőségek álltak.

Emelkedő átlaghőmérséklet

A szakember előadása elején tágabb kontextusba helyezte a témát. Kiemelte, a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén 1962 óta az évi átlaghőmérséklet több mint három Celsius-fokot emelkedett, de ha csak a kétezres évek elejére megyünk vissza, a különbség akkor is egy Celsius-fok fölött van. Míg a nyári hónapok átlaghőmérséklete 2003-ban még „csak” 22,6 fok volt, addig 2022-ben már 24,7 Celsius-fokos átlagot mértek a szakemberek.

Gacsályi József hozzátette, ezzel párhuzamosan az éves csapadékmennyiség rendkívül ingadozó és kiszámíthatatlan, de ami szembetűnő, hogy az éves csapadéktevékenység eltolódott a nyári fél évre. Ebből következik, hogy csökken a beszivárgó vízmennyiség, s növekszik a párolgás. Az elmúlt mintegy 10-15 évben közel két méterrel süllyedt a talajvízszint a vármegyében, így a Nyírségben is.

– A felszíni és felszín alatti vízkészleteink esetében nagy a baj, ez részben a klímaváltozásnak, részben a helytelen tájhasználatnak köszönhető. Változtatásra van szükség, a vízrendszereinket újra kell hangolni, meg kell találni a víz helyét a területen – hívta fel a figyelmet az ügyvezető igazgató.

Gacsályi József elmondta, ugyan az időjárási szélsőségek, a súlyos aszályok hatására érezhető egy szemléletváltás minden színtéren (agrárium, önkormányzatok, természetvédelem, civil szervezetek, vízügyi ágazat, lakosság), de kézzelfogható eredmény csak közös munkával érhető el.

Nemcsak elvezetnénk a vizet a Nyírségbe, hanem meg is tartanánk -Gacsályi József

Az előadásban elhangzott, egy nagyszabású, de még csak a tervezési szakaszban járó fejlesztés keretében a Nyírségben tizenkét víztározót (ezek tározási kapacitása elérheti a 11 millió köbmétert) is kialakítanak, ezeket a Tisza vizéből töltenék fel.

Az Észak-Nyírség vízgazdálkodási fejlesztése első ütemének lényege, hogy nemcsak elvezetik majd a vizet a Nyírségbe, hanem meg is tartják. A megtartásban szerepet játszhatnak majd a medrek és a vízvisszatartó műtárgyak annak érdekében, hogy a csatornákban állandósuljon a magas vízszint, illetve a tájhasználatváltással visszaadjuk a mély fekvésű, korábban vízjárta területeket a víznek.

A teljes beruházás megvalósítására a forrás még nem áll rendelkezésre, de a kormány nagyon elkötelezett a vízgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatban. Az biztos, hogy több százmilliárdos nagyságrenddel kell számolni, az összeget most csak becsülni tudják a tervezői oldalról.

Több ütemben

– Úgy gondoljuk, hogy a fejlesztést több ütemben sikerül majd megvalósítani, ezért az egész projektet műszaki ütemekre bontjuk. Az első ütem szerintem néhány éven belül megvalósulhat – tekintett előre Gacsályi József. Szerinte ez a nagyszabású beruházás az elkövetkező száz évet meghatározó fejlesztés lesz, mint ahogy korábban a folyószabályozás is az volt. A Nyírség arculatát nagymértékben meghatározzák majd a tájhasználatváltással ismételten kialakuló vizes élőhelyfoltok. Éppen ezért fontos a Viziterv Environ Kft. számára, hogy minden társadalmi észrevételt, javaslatot beépítsenek a tervezésbe.