Sunwoda, Boysen, W-Scope, MCE – ezek a multinacionális cégek már biztosan otthonra leltek a Nyíregyházi Ipari Parkban, melynek fejlesztésére a magyar kormány 192 milliárd forint támogatást irányozott elő. A támogatási összegből 152 milliárd forint a nyíregyházi önkormányzatot illeti, hiszen ők koordinálják az ipari park fejlesztését, a fennmaradó 40 milliárd forintból pedig a különböző közműszolgáltató cégek építik ki az üzemek, kiszolgáló létesítmények működéséhez szükséges infrastruktúrát. A nyíregyházi önkormányzat szerda délután egy sajtóbejárásra hívta a régió médiamunkatársait, a túra három állomásból állt. A bejárás a Boysen már most épülő üzeme mellett kezdődött, és az OPUS TITÁSZ tervezett alállomásánál ért véget – a közbenső megálló pedig az a terület volt, ahol a közeljövőben megépülhet egy lehajtó az M3-as autópályáról.

Befektetésösztönzési stratégia

A nyíregyházi önkormányzat közgyűlése egyhangúlag elfogadta a város befektetésösztönzési stratégiáját, melyben célként szerepelt a kiajánlható ipari területek fejlesztése – hangzott el déli pari park bejárása előtt megrendezett szerda délutáni sajtótájékoztatón, amit a német tulajdonú Boysen már épülő üzeme mellett tartott dr. Kovács Ferenc nyíregyházi polgármester és dr. Podlovics Roland alpolgármester. Az elektromos autókhoz kapcsolódó alkatrészek gyártásával foglalkozó üzem várhatóan négyszáz új munkahelyet hoz majd létre Nyíregyházán.

Dr. Kovács Ferenc a déli ipari park bejárása előtt hangsúlyozta, a beruházásban – közvetve vagy közvetlenül – több nyíregyházi cég is érintett, köztük a Nyír-Wetland Kft. és a KE-VÍZ 21 Zrt. A városvezető kiemelte, a déli ipari parkban folyamatosan dolgoznak a szakemberek, a munkagépek, a Boysen az idén őszre pedig már a próbagyártást tervezi. Dr. Kovács Ferenc beszélt a fejlesztések részleteiről is. Eszerint kétszer egysávosra bővül a Nagykállói út nyíregyházi szakasza, kiépítik az ipari park belső úthálózatát, közvilágítással látják el, ezek mellett elkészülnek a belső víz- és közműhálózatok is, amelyek naponta 5 ezer köbméter víz-, illetve 2 ezer köbméter szennyvízigényt képesek kiszolgálni. Megépül 14 kilométer közút, 10 kilométer kerékpárút, 10,5 kilométer vízvezeték és 11,4 kilométer szennyvízvezeték. A közvilágítást 16,5 kilométeren építik ki, és 182 kamerát is kihelyeznek. Utóbbival kapcsolatban Nyíregyháza polgármestere megjegyezte: míg 2010-ben egyetlen egy térfigyelő kamera sem tartozott a városhoz, mára csak a déli ipari parkban működik majd 182 darab.