Cél a fenntarthatóság

A díjazottakat Balogh Zoltán általános alelnök méltatta, az okleveleket és a kitüntetéseket pedig Pekó László elnök, illetve a kereskedelmi és iparkamara különböző tagozatainak elnökei adták át. Az Év vállalkozása díjat az idén a Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. érdemelte ki, a magyar piacon 1992 óta jelen lévő, vármegyénkben két telephelyet (Nyíregyháza és Tuzsér) is működtető, több mint 1300 főt foglalkoztató vállalkozást Florian Fischer ügyvezető képviselte. A francia tulajdonú cég méltatásakor elhangzott: az abroncsgyártással foglalkozó Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. elkötelezett amellett, hogy felelős vállalatként működjön, minden döntésüknél az emberi, gazdasági és környezetvédelmi szempontokat együttesen mérlegelik. Új gyártástechnológiákat alkalmaznak azért, hogy csökkentsék környezeti lábnyomukat, céljuk, hogy 2050-re 100 százalékban fenntartható anyagokból állítsák elő termékeiket.

PET előformák Tuzsérról

Galambos Attila, a tuzséri székhelyű Resilux Közép-Európa Kft. gyárigazgatója büszkén vette át az Év Ipari Vállalkozása díjat, illetve az ezzel járó kitüntető oklevelet. A 2001 óta működő Resilux Kft. a belga Resilux Csoport magyarországi cége, PET előformákat gyárt Tuzséron, mégpedig hazai és export piacokra. Mint azt a gyárigazgató lapunknak elmondta, a fogyasztók világszerte fenntarthatóbb technológiával készült csomagolást „követelnek”, legyen szó élelmiszeripari és nem élelmiszeripari termékekről.

– A Resilux megfelel ennek a kihívásnak azzal, hogy olyan PET-megoldásokat kínálunk, melyek jót tesznek a termékeknek, az embereknek és bolygónknak egyaránt. A magas minőséget és a biztonságos használatot összekötjük az újrafelhasználás „kompromisszumok nélküli" megközelítésével – fogalmazta meg a közel nyolcvan főt foglalkoztató cég filozófiáját Galambos Attila. Hozzátette, képesek 100 százalékban újrahasznosított alapanyagot is feldolgozni, így a 2025-re tervezett uniós előírásnak is meg tudnak felelni.

Segítenek a pályaválasztásban is

A nyíregyházi Mokka cukrászdát több mint 30 éve üzemeltető Leányvári Kft. kapta a „Kiváló gyakorlati képzőhely” díjat, az ezzel járó oklevelet Leányvári Lóránt társtulajdonos vette át. A cég több mint 30 főt foglalkoztat, közel tizenöt esztendeje foglalkozik cukrász és cukrász szaktechnikusok képzésével, jelenleg tíz sipkay-s diák tanulja náluk a szakma alapjait. – Fontos számunkra, hogy aktívan részt vegyünk a pályaválasztás előtt álló fiatalok pályaorientációjában is, hiszen a kamara mellett a mi célunk is az, hogy minél több fiatal válassza ezt a sokszínű, és alkotói munkában bővelkedő hivatást, a cukrász szakmát – mondta lapunknak az oklevél átvétele után Leányvári Lóránt. Hozzátette, a Leányvári Kft. részt vett a kamara pilot programjában, melynek célja, hogy az iskolai szakoktatók is ismereteket szerezzenek a munkakörnyezetről, munkahelyi viszonyokról, munkahelyi kultúráról, amelyekre a tanulókat is fel kell készíteniük.

– 2016 óta többször tartottunk a Szarvas utcai cukrászdánkban üzemlátogatást általános iskolás gyerekeknek: megtekinthetik a cukrászda helyiségeit, munkaeszközeit, berendezéseit, dolgozóink munkáját, illetve ők maguk is megpróbálkozhatnak egyszerűbb sütemények elkészítésével – emelte ki lapunknak Leányvári Lóránt, aki büszke arra, hogy a szülei után immár a testvérével közösen irányítják a vállalkozást.

Idén is elismerte a régió kis- és nagyvállalkozásai, a gyakorlati képzőhelyek és szakoktatók, illetve a szakiskolákban tanulók eredményes munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Fotó: Gazdag Mihály

Tudatos vásárlók

– Büszkék vagyunk arra, hogy a gyors növekedés és országos lefedettség ellenére meg tudtuk őrizni azt a fajta családias légkört, amivel 1995-ben indultunk útra még egy kis, családi vállalkozásként. Üzleti filozófiánk középpontjában a lojális dolgozók és az egyediséget kereső, ugyanakkor tudatos vásárlók állnak. Az Angliából és Svájcból beérkező, minőségi áruk környezetbarát alternatívát kínálnak a vevőinknek. Ez egyre fontosabb szempont azok számára, akik a környezetvédelem ügyét és a fenntarthatóbb divatot használt ruha vásárlásával támogatják – fogalmazott Az Év Kereskedelmi vállalkozása díjjal kitüntetett Háda-1 Ipari és Kereskedelmi Kft. tulajdonosa, Háda György, aki arra is méltán lehet büszke, hogy a koronavírus és a magas infláció ellenére is több mint 90 üzletük és 950 alkalmazottjuk van, az éves forgalmuk pedig 12 milliárd forint.

A díjazottak névsora

A „Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamaráért” díj: Huray Gábor;

Az „Év Vállalkozása” díj: Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft.;

Az „Év Ipari Vállalkozása” díj: Resilux Közép-Európa Kft.;

Az „Év Kereskedelmi vállalkozása” díj: Háda-1 Ipari és Kereskedelmi Kft.;

Az „Év Szolgáltató vállalkozása" díj: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Kft.;

Az „Év Kézműves vállalkozása” díj: Kéményseprőipari Kft.;

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szakképzéséért díj: Nagy Sándor;

Kiváló gyakorlati képzőhely díj: Leányvári Kft.;

Kiváló gyakorlati oktató díj: Végh Tímea Mónika, Garai Ildikó, Ábri Mihály, Sebők Tibor, Gecseyné Papp Zsuzsa;

Kiváló tanuló díj: Kandrák Konrád, Kovács Alex, Jakab Dorina, Hajas Sára Boglárka; Kelemen Balázs, Hefling Zsófia, Prill Gábor, Kondics Amanda Bettina, Seres Petra, Kormány Gábor, Gál Levente, Kovács László, Szabó Sándor, Mudri Gergely István;

Szabó Beatrix ezüstkoszorús mester címet, Pintérné Zakor Anita bronzkoszorús mester címet kapott; a rendezvényen elismerő oklevelet kaptak a 2023/24-es Szakma kiváló tanulója verseny (SZKTV) és az Országos szakmai tanulmányi versenyen (OSZTV) dobogós helyezéseket elért tanulók is.