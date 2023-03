– Ilyenkor az ember csak aggódik és drukkol, hogy minél hamarabb felszálljon a mentőhelikopter, mert az azt jelenti, szállítható állapotban van a beteg – mondta lapunknak Bodnár Zsolt hétfőn. A Három határ hírportál alapítója az U17-es lánymérkőzés miatt érkezett a gergelyiugornyai focipályára szombat délután, ám a szakadó esőben a bírói sípszóra több mint egy órát várni kellett.

Végig szakadt az eső

A hároméves tiszaadonyi kislány otthon kapott görcsös lázrohamot, az édesapja kétségbeesetten a karjában tartva rohant vele a közeli mentőállomásra, ahol az állapotát látva azonnal riasztották a mentőhelikoptert, ami a mintegy 10 kilométerre lévő Gergelyiugornya focipályáján landolt.

– A mérkőzésre érkezett szurkolók, főként családtagok lélegzetvisszafojtva figyelték a mentősök küzdelmét a gyermekért – mesélte a Tényeknek és lapunknak is Bodnár Zsolt, akinek képeit a Kelet-Magyarországban és a Szabolcs Online-on is többször láthatták már olvasóink.

– Nehezítette a mentést, hogy szakadt az eső, a mentők egy lepedővel próbáltak védekezni ellene, közben mindent megtettek a kislány életéért, de hosszadalmas volt. Azt láttuk, hogy egyszer betették a gyermeket a helikopterbe, majd kivették és utána újra visszatolták. Csaknem egy óráig tartott mire a helikopter végre felszállhatott. Akkor mindenki fellélegzett és megkönnyebbült – tette hozzá Zsolt, s nem egészen 15 perc elteltével a mérkőzés is kezdetét vehette, Vásárosnamény és Gyulaháza játékosai léptek pályára, a megállás nélkül szakadó esőben.

Információink szerint szerencsére a kisgyermek jobban van, s a család is mindössze ennyit mondott a Tényeknek vasárnap, a kislány még mindig kórházban van, de már jobban érzi magát.

KM

Videó forrása: haromhatar.hu