A csapatok hasonló helyzetekkel szembesültek a versenypályákon, mint amilyeneknél nap mint nap beavatkoznak. A verseny célja a közlekedési baleseteknél végzett tűzoltói beavatkozások szakszerű bemutatása mellett az volt, hogy a résztvevők a versenyfeladatok során tapasztalatokat szerezzenek, és azokat megosszák egymással.

Sorsolás döntötte el, hogy az egyes csapatoknak milyen szituációval, azaz szimulált közlekedési balesettel kellett megbirkózniuk. A pontozásnál a verseny bírái figyelembe vették, hogy a tűzoltórajok miként használták a szakfelszereléseket, mennyire volt összehangolt a csapatmunka, hogyan kezelték a vágó és feszítő adaptereket. Pontozták továbbá a felderítést és a beavatkozáshoz választott taktikát is. A zsűri a csapattagok közötti kommunikáció és a szakszerű rádióforgalmazás mellett a sérült szakszerű ellátását is kiemelt figyelemmel követte. Vizsgálták, hogy a tűzoltóegységek felismerték-e az adott sérülést, illetve hogy a megfelelő ellátásban részesítették-e a sérültet. A szimulált műszaki mentés szakszerű végrehajtása mellett az idővel is küzdöttek a tűzoltórajok, ugyanis egy stopper mérte az irányítóból, illetve négy beosztott és egy medic képzettséggel rendelkező tűzoltóból álló hatfős csapat munkáját.

A verseny második napján a tűzoltók különböző szakmai bemutatókon vehettek részt. Juhász Károly tűzoltó alezredes, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa az elektromos járműveknél bevethető oltólándzsa eddigi használata során szerzett tapasztalatokat osztotta meg az érdeklődőkkel. Kalocsa Márió tűzoltó őrmester, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa a napelemes rendszerek oltási lehetőségeiről számolt be a publikumnak. Dombrády Gábor tűzoltó alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól az erdőtűzoltásra fejlesztett eszközöket, míg Egyed Lajos tűzoltó alezredes, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság delegáltja a gyakorló gázpalackot és annak alkalmazási lehetőségeit ismertette a jelenlévőkkel.

Az ünnepélyes díjátadón Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere is köszöntötte az állományt. A versenycsapatoknak járó díjakat Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője adta át.

A kétnapos versenyt követően a dobogó legfelső fokára a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata állhatott fel. A második helyet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata szerezte meg, míg a verseny harmadik helyezettje a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata lett.

A legjobb kárhelyszíni elsősegélynyújtó (medic) kategória díjat Móth András Péter tűzoltó főtörzsőrmester (BAZ VMKI) vehette át Bősze Zoltántól, a Magyar Rendvédelmi Kar alelnökétől. A legjobb irányítónak járó díjat Andráska Attila tűzoltó százados (BAZ VMKI) nyerte el, dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át az elismerést. A legkreatívabb csapatnak járó díjat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata érdemelte ki, azt Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármester nyújtotta át a résztvevőknek - írta a katasztrófavédelem.

A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság csapatának tagjai:

Bodnár József tűzoltó százados

Bakó József tűzoltó főhadnagy

Pósán László tűzoltó törzsőrmester

Tasnádi Péter c. tűzoltó zászlós

Csicsvári Tamás c. tűzoltó főtörzsőrmester

Szabó Zsolt c. tűzoltó főtörzsőrmester