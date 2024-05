Csendesen, közös imádsággal indult csütörtökön a Kemecsei Arany János Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában az oktatás, hiszen mindenkit megdöbbentett az előző napi eset. Május 8-án délután az óraközi szünetben kint voltak a gyerekek az udvaron ugyanúgy, mint ahogy mindig. Azonban néhány 10-12 éves kislány bántalmazta a 10 éves osztálytársukat, aki kórházba is került.

Lipőkné Papcsák Anita, az intézmény igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy az iskola udvarán a szokásos módon pedagógusok és az iskolaőr jelenlétében játszottak, szaladgáltak a gyerekek, és incselkedtek egymással. – Az egyik óvatlan pillanatban az egyik kislány lelökte a földre a fiúcskát, és a másik három, vagy csak kettő, ezt majd a rendőrség kideríti, belerúgtak, majd szaladgáltak tovább. Tehát ez nem egy hosszú ideig tartó csoportos tömegverekedés volt, hanem néhány pillanat műve.

Az udvaron ügyelő kollégák ebből nem észleltek semmit, olyan gyorsan történt. Amikor felmentek a 15 perces szünet után a terembe a gyerekek, ekkor az osztályfőnök látta, hogy a kisfiú sír. Ezután mondta el, hogy őt bántották – mesélte elérzékenyülve az igazgatónő, és hozzátette: habár a kisfiún semmilyen külsérelmi nyom nem volt, azonnal értesítette az osztályfőnök az iskola vezetőségét, hívták a mentőket, akiknek átadták az információt, hogy szándékosan bántották a gyereket, ezért jelentették a rendőrségnek is a történteket. A kórházban megállapították, hogy vérzik, megrepedt a lépe, és az éjszaka folyamán meg is műtötték a gyereket, aki már jobban van. Elindult a rendőrségi nyomozás is, folyamatosan hallgatják ki a bántalmazó tanulókat. Az intézmény is belső vizsgálatot indított.

Összefogás az agresszió ellen

– Berendeltem a bántalmazó gyerekek szüleit, és tájékoztattam őket az ügy súlyosságáról, valamint arról, hogy ennek milyen következményei lehetnek. A rendőrség elmondása szerint ez már életveszélyt okozó súlyos testi sértésnek minősül. Az intézmény tanulóit is tájékoztattuk a szomorú eseményről, és a tanítási órák keretében lehetőséget biztosítottunk a történtek átgondolására, megbeszélésére. A pedagógusok figyelmét külön felhívtuk, hogy különös tekintettel legyenek azokra a tanulókra, akiknek szakember segítségére van szükségük a történtek feldolgozásához.

A bántalmazott tanuló szüleivel az osztályfőnök közreműködésével folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Iskolánk fenntartója a Kemecsei Református Egyházközség, akiket szintén azonnal értesítettünk, mélységes megdöbbenésüket és sajnálatukat fejezték ki, valamint felajánlottuk a támogatásunkat, segítségünket a családnak – részletezte az igazgatónő, és megjegyezte: a rendőrségi eljárás után léphet az iskola a bántalmazók megrovásában.

Szalkó István Károly református lelkész elmondta, hogy tájékoztatta a főgondnokot, a presbitérium tagjait, egyházi feletteseit. Imádkoztak a gyermek mihamarabbi felépüléséért, és az egyházközség elnöksége a támogató jelenléten túl arról döntött, hogy anyagiakban is segítik a kisfiú mihamarabbi felépülését.

– A szülők jogosan vannak felháborodva, hogy ilyen történik az iskolában, de sajnos annak ellenére, hogy kimagaslóan jó infrastrukturális környezetben folyik az oktatás, a 240 diákból 98 százalék halmozottan hátrányos helyzetű, roma származású tanuló, nagyon sokan nehéz körülmények között élnek. A kollégáim és a fenntartó is mindent megtesz a nevelésük, fejlődésük érdekében, de sajnos a gyermekek életkörülményei a legtöbb esetben problémás, elhanyagoltak, sokszor a család sem partner a változásban. Hetente többször beszélgetünk velük arról, hogy az agresszió, a verekedés nem megoldás, nem lehet a konfliktuskezelés módja. Hangsúlyozzuk nekik, hogy bánjanak egymással szeretettel.

A fenntartóval közösen összefogva azon vagyunk, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a diákok számára – részletezte az igazgató, és azt a példát hozta, felköszöntik a születésnaposokat csokival, tortával, van, aki csak ilyenkor, itt az iskolában kap ajándékot.

Az intézményben művészeti oktatást is biztosítanak számukra: grafikát, néptáncot, citerát, gitárt, szolfézst is lehet tanulni. Minden teremben okostábla segíti a munkát, számítógéplabor is működik, modern kézilabdapályán sportolhatnak, és épül egy mászófal is. Az állam mellett a kemecsei önkormányzat is segíti tanszerrel a családokat, iskolatáskákat kapnak a rászoruló diákok, valamint első osztálytól negyedikig minden gyerek ingyenes úszásoktatásban részesül, amit a fenntartó finanszíroz. Rengeteg érdekes izgalmas programot szerveznek a diákoknak, most gyereknapon izgalmas exatlonpálya és kutyásbemutató színesíti a napjukat, de táborba is gyakran viszik őket.

– Tanulónk gyógyulásáért imádkozunk, nagyon várjuk vissza. Az iskola és a fenntartó presbitérium minden lehető támogatást, segítséget felajánl a család számára gyermekük felépülése érdekében – mondta Lipőkné Papcsák Anita.

Megkeresésünkre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy az ügyben életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem adhatnak.