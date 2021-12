Nagyot változott a világ: a gyerekek jelentős része a cuki plüssállatok, játékautók, babák és építőkockák mellett valamilyen elektronikai cikket szeretne karácsonyra. Egy friss hazai felmérés szerint a vásárlók 65 százaléka az őrületes akciókkal kecsegtető Black Friday-t is a karácsonyi ajándékok beszerzésére használta, a slágertermékek pedig nem meglepő módon a mobiltelefonok és tabletek, a szórakoztatóelektronikai, illetve a számítástechnikai eszközök voltak.

A gyerekek egyre több időt töltenek videójátékozással, ezért utánajártunk, milyen következményei lehetnek a kontrollálatlan játéknak. Azonban nem minden fekete és fehér, az általunk megkérdezett pszichológus szerint ugyanis a videójátékozásnak pozitív hatásai is lehetnek.

Kovács Robertina pszichológus lapunknak elmondta, kétéves kor előtt a WHO egyáltalán nem javasolja, hogy a gyerekek képernyő előtt üljenek, háromtól ötéves korig pedig maximum hatvan perc az ajánlás, de a kütyüzés mellett nagyon fontos időt szakítani a különféle mozgásformákra is.

Káros hatásai lehetnek

– Sok oka van, hogy a gyerekek egyre korábban vesznek okostelefont vagy más elektronikai eszközt a kezükbe. Az egyik ilyen a modelltanulás: a kicsik azt látják, hogy szüleik valamit néznek, elmerülnek a tevékenységükben, és ilyenkor nehezen elérhetők. Ez kíváncsiságot ébreszt bennük, majd meglátják ezt az ingergazdag szerkezetet, ami színes, mozog és hangot is ad. Fontos azonban kiemelni, hogy a kisgyerekek fejlődésben lévő idegrendszere nincs felkészülve erre az információdömpingre, ezért nehezen tudják feldolgozni a látottakat. A kisiskolásokra is hasonlóan hat, és azt már régóta tudjuk, hogy a videójátékok függőséget okozhatnak – tudtuk meg a szakembertől. Kovács Robertina hozzátette: az online oktatás miatt sok gyermek hamarabb találkozott az okoseszközökkel, de ez más szituációkat szül, hiszen a tanóra más ingereket ad a gyerekeknek, mint a villódzó, addikciót kialakító játékok.

– A járványhelyzet alatt sok szülő dolgozott vagy dolgozik otthonról, így a kisgyerekek óhatatlanul hangoskodnak, keresik a szüleik társaságát, akiket zavarnak munka közben – véleményem szerint azért is adtak többen okoseszközt a gyerekeik kezébe, hogy a négy fal között is elfoglalják magukat, amíg ők elvégzik a feladataikat. A játékfüggőség egy nagyon komplex fogalom, január elsejétől lép hatályba a BNO–11. Ezt a WHO adja ki, és a különféle betegségek meghatározását tartalmazza. Már 2019-ben felkerült a mentális betegségek listájára a videójáték-függőség, de csak most lép hatályba.

Figyeljünk a jelekre!

A DSM–5 a másik diagnosztikai alapdokumentum, amiben szintén helyet kapott ez a függőség. Különféle kritériumokat szabtak meg a szakemberek, s e szerint akkor beszélhetünk videójáték-függőségről, ha az egyén elveszíti a kontrollt a játék ideje fölött, s ezek a programok minden másnál fontosabb szerepet kapnak az életében. Fontos kritérium az is, hogy az illető az élete egyes területein – legyen az iskola vagy munkahely – bekövetkezett negatív változások ellenére sem érzi, hogy gond van. Ennek az állapotnak azonban legalább 12 hónapig fenn kell állnia, ellenkező esetben nem beszélhetünk függőségről – ismertette a kritériumokat Kovács Robertina. Hangsúlyozta: nem kell aggódni, ha a gyereknek a játék ellenére jók a kortárs kapcsolatai, vannak hobbijai, jól teljesít az iskolában. – Intő jel lehet, ha a gyerek ingerlékeny, motiválatlan, hanyagolja a kötelességeit, a barátait, és a beszélgetései is csak a játékra szűkülnek. Az azonnali megvonás nem megoldás, helyette a mértékletességre kell törekedni, s a legjobb módszer a megelőzés. Nagyon fontosak a közös programok a szülőkkel, a sport és az is, hogy a gyermek és szülei minőségi időt töltsenek együtt. A kommunikációnak óriási szerepe van, érdemes a játékról is beszélgetni a gyerekekkel. A videójátékoknak pozitív hatásai is vannak: rengeteg képességet fejleszthetnek, jótékony hatással lehetnek a kooperatív készségekre, az angol szókincsre és a kreativitásra is – emelte ki Kovács Robertina.

