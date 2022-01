Mint lapunkban is megírtuk, az elmúlt vasárnap nádvágásra várta tagjait a kocsordi Kraszna Horgász Egyesület.





Négy órán keresztül



– Megfelelő vastagságú jég fogadta a Kirva-lapos horgásztóra érkező horgászokat, rövid üdvözlés után el is kezdtük a munkát – tájékoztatta lapunkat Jakab János, a civil szervezet elnöke. – Huszonnyolc tagtársunk jött el a környezetvédelmi munkára, mindenkinek jutott feladat bőven. Ki vágta, ki hordta a nádat. Az időjárás is serény munkára ösztökélt bennünket, hiszen -3 fok volt a levegő hőmérséklete. Négy órán keresztül dolgoztunk, az elszáradt növényzetnek a felét sikerült levágnunk. Ennek a munkának az esztétikai szempontok mellett azért van nagy jelentősége, hogy csökkentsük tavunk szervesanyag-terhelését, hiszen nyaranta gyakran előfordul, hogy a lebomló növényi részek miatt alacsony a víz oxigéntartalma, s az a halak pusztulásához vezet.





Készenlétben a levegőztetők



– A tavat befedő jég jelenleg még nem okoz problémát, hiszen még nem olyan régen alakult ki, és még nem túl vastag. Amennyiben hó fedné be a jég felületét, s még borús napok is jönnének, akkor már munkába kellene állítanunk a levegőztető berendezéseket. Az egyesületnek 3 darab levegőztetője van, ez elegendő a tó nagyságához képest. A nád vágását vasárnap folytatni szeretnénk, várjuk akkor is lelkes és segítőkész tagjainkat – tette hozzá az egyesület vezetője.

Borítólép: Pecabot helyett szerszámok a kezekben | Fotó: Balogh Zsolt