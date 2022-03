Kevesen tudják megyénkben, hogy Csengerben élt és ott is temették el a szabadságharc legfiatalabb katonáját, az 1835-ös születésű Képessy Gyulát. Valami, máig ismeretlen módon fiatal kora ellenére be tudott állni honvédnek az akkor 13-14 éves fiú. Már 1849 februárjában–márciusában Máramaroson csatázott, és Nova Selicnél kapott egy lövést, két szúrást és egy vágást. Sebesülten elfogták, és Tarnowba vitték, ahol öt hónapig volt. Innen Bécsbe kísérték, mondván: ha a rebelliseknél tudott szolgálni, itt is képes lesz rá, majd megerősödik. Besorozták, és tíz év öt hónapig volt osztrák katona.



Politikai pályát választott



A kényszerű császári szolgálat után, a kiegyezést követően részt vett Szatmár vármegye politikai életében – volt szolgabíró, később tiszteletbeli főszolgabíró és vármegyei bizottsági tag. Szatmárnémetiben szívroham következtében halt meg 1899. július 13-án. Temetése Csengerben volt, az egykori Képessy-kastélyban ravatalozták fel, a búcsúztatón képviseltette magát Szatmárnémeti polgármestere, a város főkapitánya, az alispán és számos megyei potentát is. Gránitobeliszkje a csengeri katolikus temetőben áll.



Az ünnep tiszteletére a megyei hadisírgondozók az összes elhanyagolt 1848–49-es sírt és környezetét rendbe hozták, így a csengeri Képessy Gyuláét is – nemzeti színű szalaggal megjelölve és katonai tisztelet­adással emlékezve meg a legfiatalabb 1848-as honvédről – tájékoztatta lapunkat Fábián László, a Csengeri Helytörténeti Múzeum nyugalmazott vezetője.