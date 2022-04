„A világnak szüksége van modellekre, olyan emberekre, akik érdekes életet élnek, rájönnek dolgokra, vagy éppen megváltoztatják korunk zenéjét. Tudni akarjuk, mit kezdenek magukkal az olyanok, akiket nem köt gúzsba szegénység, háború, bűn. Meg kell ismernünk olyan embereket, akik valóban emberhez méltóan választottak életutat, és példaképeink lehetnek, mert ez a választás nekünk is módunkban áll. Ha nem követjük a példájukat, dúskálhatunk az ennivalóban, de mire való az egész? Szükség van modellekre, kell, hogy az emberek követni tudják valakinek a példáját.”



Richard Bach amerikai író szavaival tökéletesen egyetért Roma Ádám fizika–informatika szakos tanár is, aki 2016-ban különleges eseménysorozatot indított útjára munkahelyén, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményében: olyan helyi vagy országosan ismert vendégeket hívott meg az osztályfőnöki óráira, illetve később klubdélutánokra, akik példaképként szolgálhatnak a tizenéves gyerekeknek.





Álmodj és küzdj!



– Immár több mint kétszáz előadó fordult meg nálunk! Olyan köz-, illetve elismert emberek, mint például prof. dr. Bagdy Emőke, dr. Almási Kitti, Böjte Csaba, Sebestyén Balázs, Deák Bárdos Mihály, Imre Géza vagy Pély Barna – újságolta lapunknak a 2017-ben Pedagógus Oscar-díjjal jutalmazott fiatalember.

– Nyomon követve az általános iskolából elballagott diákjaim későbbi életét, azt tapasztaltam, hogy jó néhányan konzerválódtak egy ponton, nem tudtak vagy nem akartak feljebb lépni a tudás és érvényesülés létráján. Úgy véltem, némi motiváció és néhány jó tanács hasznukra válna a jelenleg iskolapadban ülőknek, hogy bátrabban merjenek álmodni és küzdeni a céljaikért. A gyerekekre lelkesítően hatottak a jóízű beszélgetések, a sikerreceptek, a közös fotózások – emlékezett vissza a kezdetekre a „Példaképek a Petőfiben” ötletgazdája, koordinátora, majd elmondta: a program idővel kinőtte az osztálytermi kereteket, minden érdeklődőt megszólító, tanórán kívüli rendezvénnyé vált, amely a pandémia idején az online térben folytatódott.

– A pályaválasztásban és az életben is a helyüket kereső tizenévesek, sőt nem egyszer a szüleik is szájtátva hallgatták, milyen kihívásokkal, kudarcokkal vagy éppen szerencsés, már-már vicces helyzetekkel találták szemben magukat a felvonultatott példaképek. Az élettörténetek rávilágítottak: ők is ugyanolyan hétköznapi, gyarló emberek, mint mi magunk, tehát követnek el hibákat, hoznak rossz döntéseket, ám ezekből is lehet, sőt kell is tanulni – mutatott rá Roma Ádám.

– Remélem, a Példaképek-sorozat több száz epizódot megél még, a non plus ultrája pedig az lesz, amikor petőfis öregdiákok állnak majd reflektorfényben! – tette hozzá.



Borítókép: Pély Barna zenész nem a borbányai iskolában, hanem a szomszédos művelődési házban mesélt az életútjáról, majd mini koncerttel kedveskedett a gyerekeknek | Fotó: Roma Ádám archívuma

Példaképek voltak a Petőfiben





Prof. dr. Bagdy Emőke (klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor): Számos könyvet, tanulmányt írt, több ezer ismeretterjesztő előadást tartott már. Pszichológiai ismereteket tanít és lelket gyógyít a média minden csatornáján. A magyar klinikai pszichológia legjelentősebb alkotó személyisége.

Dr. Almási Kitti (klinikai szakpszichológus): Több rádióműsor, magazin és tévécsatorna rendszeres szakértője, számos könyv szerzője, társszerzője. Munkaterületei: drogproblémák, szexuális bántalmazás/zaklatás, hangulat- és szorongásos zavarok, párkapcsolati problémák, evészavarok.

Böjte Csaba (ferences rendi szerzetes): A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Jelenleg 2500 gyermekről gondoskodik intézményeiben és további százakról nevelőszülői rendszerben.

Deák Bárdos Mihály (Európa-bajnok magyar birkózó): Több világbajnokságon lett ezüstérmes, az olimpián 11. helyen végzett. 2003-ban szabad- és kötöttfogásban is magyar bajnok lett. 2008-ban a csapat-világbajnokságon tagja volt az ezüstérmes magyar válogatottnak. Több alkalommal is elnyerte az év magyar birkózója címet.

Imre Géza (magyar párbajtőrvívó): világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes, a Budapest Honvéd versenyzője. A riói olimpián a párbajtőrözők egyéni számában nagyszerű vívással egészen a döntőig menetelt. Felesége Kökény Beatrix Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó.

Sebestyén Balázs (televíziós és rádiós műsorvezető): Húszéves korában cseppent a médiába, a Z+ zenei televízióban kezdte. Többféle tévéműsorban szerepelt már (Kísértés, Kész átverés, Balázs show, A széf), rádiózással is foglalkozik (Morning Show, Balázsék).

Pély Barna (Artisjus-díjas magyar zenész): Apja zongorán, édesanyja hegedűn játszott, zenei tanulmányait 1981-ben kezdte. Számos zenekarban játszott, a 2003-as Megasztár műsor zsűritagja és szakmai tanácsadója volt. Az igényes, élő zenére esküszik, a Dal 2016 (Eurovíziós dalverseny) legjobb 18 dala közé jutott a B the First együttesével. (Forrás: Wikipédia)