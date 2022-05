– Szeretnének szívhangot hallani? – a kérdésre egyöntetű igen volt a válasz csütörtök délelőtt a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban, ahol a Várandósság Hete alkalmából várták az érdeklődő kismamákat és kispapákat. A kérdés a "tengerpart szülőszobában" hangzott el, ahol a gyermeket váró párok közelebbről is megismerkedhettek azzal a környezettel, ahol életük egyik legfontosabb eseménye történik majd.

A legintimebb pillanatok

A Jósa András Oktatókórház modern szülőszobáját körbejárhatták leendő szülők, a korszerűen felszerelt részleg alternatív szülésre is lehetőséget ad - például kádban is lehet vajúdni. A szívhangot vizsgáló gépet végül ki is próbálták egy vállalkozó szellemű várandós édesanya pocakján - és rögtön nem is egy, hanem két baba szívverését is hallhatták az összegyűltek.

– Nem ez lesz az első szülésem, már van két gyermekem. Azért jöttem el mégis a nyílt napra, mert most ikreket várok, és mivel természetes szülést szeretnék, kíváncsi voltam, hogy milyen lehetőségeim lesznek erre két babával – mondta el kérdésünkre az édesanya, Joó Andrea. Babái most 33. hetesek, így néhány röpke hét múlva már magához ölelheti őket.

– Nagy öröm, hogy a járványhelyzet után végre újra kinyithattuk az ajtóinkat a kismamák előtt egy ilyen rendezvényen, hiszen bemutathatjuk nekik azt a helyet, ahol életük legintimebb pillanatiban világra hozzák majd kisbabáikat, és ahol gyermekük élete első perceit tölti majd – mondta el a rendezvény megnyitóján dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója. – A szülészeti-nőgyógyászati osztály jelentős fejlesztéseken ment keresztül az elmúlt időszakban, és nagyon szép, komfortos, baba- és családbarát szülőszobákat alakítottunk ki.

Tisztelet, szeretet, gyengédség

– Ez az intézmény olyan helyet ad a szülésznő-hallgatóink képzéséhez, amely példamutató az egész országban – erről már dr. habil Móré Marianna, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának dékánja beszélt. – Azok a hallgatók, akikkel egy-egy kismama most tanulóként találkozik,lehet, hogy a következő gyermeke születésekor már képzett szülésznőként találkozik. A szakma jelentős változás előtt áll: a szülésznőknek és a védőnőknek is sokkal nagyobb szerepe lesz a várandósok ellátásban. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy egy ilyen jól felszerelt kórházban tanulhassanak a jövő szakemberei.

– Tisztelet, szeretet, gyengédség: ez a három legfontosabb dolog, amit egy várandós nőnek éreznie kell – hangsúlyozta dr. Fábián Antal, a SZSZBMK szülész-nőgyógyász főorvosa. – Az anya-, család- és bababarát szülészet egyet jelent azzal, hogy a természetes szülést támogatjuk, s ennek a feltételeit igyekszünk megteremteni. Lehetőséget biztosítunk az alternatív szülésre: például van bordásfal, az anya szabadon járkálhat, de ott van a kádban vajúdás is, ami azért jó, mert a meleg víz lazítja az izmokat és természetes fájdalomcsillapító. Azt az elvet követjük, hogy minél kevesebb beavatkozással szülessen meg a baba – fűzte hozzá. – Nagyon fontos a bőrkontaktus, az aranyóra, s hogy a születés után 30 percen belül már megszoptathassa az újszülöttet az édesanyja, ott legyen a gyermeke körül, ne szakadjon meg még egy rövid időre sem közöttük a kapcsolat, mert a kezdeti időszaknak óriási szerepe van a korai kötődésben – hangsúlyozta a szakember.