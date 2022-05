– Napjainkban nem állítanak túlságosan sokan májusfát, de minden évben találkozunk ilyenkor frissen kivágott fácskák tuskóival, ami arra utal, vannak még „hagyományőrzők”. Ők komoly károkat ugyan nem okoznak, de nagyon bosszantó, hogy nem azokat a fákat vágják ki, amelyeket ki lehetne. Ezen szerettünk volna változtatni azzal, hogy lehetőséget biztosítunk a lelkes férfiaknak arra, hogy egy könnyen megközelíthető helyszínen májusfa alapanyaghoz jussanak – mondta el lapunknak Tölgyfa Gábor erdészeti igazgató, aki azt is elmagyarázta, hogyan lehetséges az, hogy egy erdészetnek „felesleges” nyírfái vannak. – A májusfa alapanyagnak kijelölt fákat négy éve ültettük el sok más fafaj több ezer csemetéjével együtt. Mivel a Sóstói-erdőben a kocsányos tölgy a fő faj, a nyír kísérőfajként jelent meg. Az évek során ezek a nyírfák a fényigényes tölgyek fölé nőttek, így mindenképpen ritkítani kellett volna ezeket, s májusfaként nagyon jó célt szolgálnak – tette hozzá.

A hagyományőrzés jegyében

Az ötletgazda Szokolovszki Géza volt: tavaly a kisfiával májusfát állítottak a keresztlányának, és akkor jutott eszébe: ahogy neki, másoknak is gondot okozhat legálisan májusfa alapanyaghoz jutni. Így az idén meghirdették az akciót, de hogy ilyen sikeres lesz, azt nem gondolta. Márpedig az lett: amikor ott jártunk, folyamatosan érkeztek a fiatal és kevésbé fiatal férfiak. Megkapták a szükséges szerszámokat, elvitték őket a megjelölt, 3–6 méteres fákhoz, s pár perc múlva már indulhattak is – várt még rájuk a díszítés. Aki népviseletben érkezett, a hagyományőrzés jegyében egy kupica pálinkát és Bürkös CD-t kapott – voltak, akik éltek e lehetőséggel.

Papp Dominiknak az édesapja, Ferenc is segített. Ők Mátészalkáról jöttek, és miközben húzták a méretes fát, dicsérték a kezdeményezést.

Vékony ág az ovis lányoknak

Ahogy Brúnó, Béla és Kevin is: a fiúk Nyírtétre és Nyírturára vitték a fákat, s mint elmondták, ez az első alkalom, hogy ezzel a gesztussal kedveskednek szívük hölgyének. Vettek lufikat, rengeteg krepp papírt, és úgy tervezték, a fákat késő éjjel a kerítéshez kötik – azt mondták, bíznak benne, hogy nem kell betonozniuk, s anélkül is stabil lesz a májusfájuk (ez vasárnap reggelre már kiderült.) Nem mindenki gondolkodott ekkora fákban: egy anyuka e-mailben előre azt jelezte, hogy kisfiának csak két vékony ág kellene, mert az 5. emeletre viszi, két ovis kislánynak.