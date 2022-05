Nagyidai Gergő, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésze játszott már tragédiában, komédiában, musicalben, hallottuk énekelni és láttuk táncolni, ám bemelegítést tartani aligha – aki ott volt csütörtökön a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar egészség- és sportnapján, immár ezt is elmondhatja magáról. Az intézmény Verzár Frigyes Szakkollégiuma és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezte meg a programot, melynek megnyitóján dr. habil Móré Marianna dékán azt mondta, korábban is kapcsolatban álltak a szövetséggel, ám amióta ezt írásba is foglalták, még példamutatóbb lett az együttműködésük.

– Ami összeköt bennünket, az az önkéntesség. A segítő hivatásokra készülő hallgatóink számára ez túlmutat a tanulmányaikon, hiszen olyan tevékenységeket végeznek, amelyekre senki sem kötelezi őket. Közben olyan impulzusok érik őket, amilyeneket máshol nem kaphatnak meg, és amelyek segítik a személyiségfejlődésüket, gazdagítják az életüket. Miközben másokat segítenek, észre sem veszik, hogy egyre toleránsabbak, elfogadóbbak lesznek, s mindezt követendő példaként adják tovább. Legyenek büszkék magukra, és amikor munkát keresnek, az állásinterjún mindenképpen beszéljenek majd erről, a cégek ugyanis szívesebben alkalmaznak olyan munkavállalókat, akik hisznek a közösség erejében – tette hozzá.

Egyedülálló kötelék

Wiesnerné Oravecz Éva, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség társelnöke arról beszélt, hogy hátrányokkal küzdő, speciális igényű gyerekekkel foglalkozni egyáltalán nem könnyű, de megéri.

– Amikor létrejön a kapcsolat, és kialakul a bizalom, az önkéntes segítők olyan szeretetet kapnak, amit máshol nem tudnak megtapasztalni. Ez egy egyedülálló kötelék, s azok, akik ennek részesei, másképpen tekintenek a világra. Ezen a téren a kar hallgatói kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, kiveszik a részüket az érzékenyítésből, segítik a fiatalokat abban, hogy részesei lehessenek sportélményeknek, s ezzel elérték azt, amit eddig egyetlen európai egyetemnek sem sikerült: megkapják az Egyesített Bajnok Egyetem címet – tette hozzá.

Az élete része

Nagyidai Gergő, mielőtt bemelegítésre invitálta a fiatalokat, arról beszélt, hogy elképzelni sem tudja az életét sport nélkül. – Fiatalon judóztam, de a színház elcsábított, ám néhány éve visszatért a mindennapjaimba a rendszeres testmozgás. Olyannyira, hogy futni is járok, pedig korábban nem szerettem, ma viszont már ezzel és a küzdősportokkal teljes az életem. Sokat találkozom és foglalkozom hátrányokkal küzdő fiatalokkal, és az igazi sikernek azt tartom, amikor át tudnak lépni a korlátaikon, és képesek megtenni valamit, amiről addig azt gondolták, lehetetlen – magyarázta a színművész.

Miközben végigjártuk az állomásokat – volt érzékenyítés, táplálkozási és életmód-tanácsadás, állapotfelmérés, floorball, funkcionális fitnesz, asztalitenisz, elsősegélynyújtás-bemutató – Homoki Barbarával és Schmied Hannával is összefutottunk. Barbara az intézmény hallgatója, védőnőnek készül, és amiben csak lehet, segíti Hannát, aki tanulási nehézségekkel küzd. De imád sportolni: úszik, pingpongozik, atletizál, és Barbara szerint az utóbbi időben nagyon sokat fejlődött. – Megfoghatatlan és szavakkal nehezen kifejezhető, hogy mit ad számomra az önkéntesség, mert közben nem azon jár az eszem, hogy én ezzel segítek: számomra ez teljesen természetes, az életem része.



Borítókép: Asztalitenisz és floorball is színesítette a programot | Fotó: Dodó Ferenc