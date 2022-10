Márpedig a felsoroltak tekintetében – különösen a legutóbbiban – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyenesen az élvonalban teljesít, tudtuk meg az idei megyei döntő eligazítóján Kertész József századostól. Óvatos becsléssel – az ország kétharmadában már lefutott megyei versenyek ismeretében – a szabolcsi finálé az ország egyik legnagyobb és legnépesebb haditornája, hiszen itt 24 csapat regisztrált a szélrózsa minden irányából.

– A mátészalkaiak, de a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumból érkezők is megerősíthetik: az itteni győztesek egy nagyon színvonalas, nemzetközi kadétok által versenyeztetett országos döntőbe kerülhetnek be jövőre – magyarázta a százados, előre figyelmeztetve mindenkit, hogy az akadályfutásra nagyon oda kell majd figyelni. Az országos versenyen várhatóan dominálni fognak az ilyen jellegű elemek. A haditorna együttműködő szervezete, az Extreme Trail Hungary SE azt is felajánlotta, hogy segíteni fognak a felkészítésben, és az idén először két csapat ingyenesen nevezhet a januári V. Extreme Tarcal-Tokaj körre.

A napot indító eligazítás után kezdődhetett is a küzdelem, egyebek mellett légfegyveres (airsoft) lövészet, figyelés, tájékozódás, távbecslés, kézigránát hajítás, akadályfutás, honvédelmi totó és fegyveres váltófutás várt a könnyű sportruházatban érkező diákokra. A korábban már jól bevált helyszín, a Sóstói Múzeumfalu ezúttal is remekül szerepelt, már csak azért is, mivel az anarcsi portán reggeltől készült a finom kenyérlángos, a házilag kelesztett kakaós csiga, az ebédet a Pálinkaház dísztermében lehetett elfogyasztani, és meleg védőitalt is bármikor vételezhető volt a skanzen központjában.

A Honvéd Sportszövetség tagjai hagyományőrző sátorral készültek, ahol 1-2. világháborús felszereléseket, fegyvereket mutattak be, ki lehetett próbálni a Nyíregyházi Polgári Lövészklub lézer- és légfegyvereit, és felvonult egy öttonnás UNIMOG katonai mentő, ahol elsősegélynyújtási ismereteket oktattak.

Az évek óta sokfelé eredményes fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium két évfolyammal, 9–10-esekkel jelentkezett a versenyen, két négyfős csapattal.

– Tavaly indult intézményünkben a kadétprogram, amit nagyon szeretnek a gyerekek, ahogy a megmérettetéseket is, ráadásul egyre több közöttük a lány. A kilencedikeseinket a nagyobbak tavalyi pozitív élményei inspirálták. A tagozatok között régebb óta kínálunk belügyi rendészeti képzést, ami jól kiegészül a kadétképzésünkkel. Ezúttal is teljes erőbedobással küzdenek majd a tanulóink a serlegért, de a tavalyi 8. hely után nagyon örülnénk az érmeknek is a dobogó második vagy harmadik fokán – mondta el a kadétképzés iskolai instruktora, a tizedikesek osztályfőnöke, Káplár Ferenc.

A csapat egyik legbátrabbja, a 10.-es Nyilas András ugyancsak szívesen nyilatkozott:

– Amikor az iskolát kezdtem, akkor indult a kadétprogramunk, amit nagyon jónak találok. Köszönet érte, hogy a tanulmányi eredményünknek megfelelően ösztöndíjban részesülünk. Igazán jó összeghez juthatunk, ami sok embert motivál, én például jogosítványra gyűjtök, de a napi kiadásokra is futja a pénzből. Saját egyenruhánk is van, szerintem sokunkat eltölt a büszkeség, amikor ünnepségeken, versenyeken, alaki foglalkozásokon magunkra ölthetjük. Az ilyen versenyekre mindig szívesen jövök, a benki volt eddig a legemlékezetesebb, reméljük ez is ilyen lesz. Tavaly a versenyfutásban voltunk a legjobbak, persze minden pályán igyekszünk a 150 százalékot kihozni magunkból.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Gimnáziumának végzős tanulója, Berettyán Csilla is átesett tavaly már a tűzkeresztségen:

– Remekül éreztük magunkat, nem is hagytuk békén a Takács Sándor tanárurat, hogy szeretnénk ismét eljönni. Ezt csak ajánlani tudom mindenkinek. Mivel egészen jól szerepeltünk, nem volt akadálya, hogy ugyanaz a csapat ismét összeálljon. Nem rettenek meg egy akadálypályától, a célbalövés pedig különösen jól ment elsőre is. Mint megtudtam, a legtöbb fiú eredményét sikerült túlszárnyalnom, így várom, hogy ismét fegyvert adjanak a kezembe – sorolta Csilla, hozzátéve, hogy nem katonai pályára készül, fogorvos szeretne lenni.

Az egyik legizgalmasabb helyszín a Honvédsuli Egyesület lézerfegyveres bázisa volt sisakokkal és különféle mutatós, lézeres „skúlókkal”, amiket a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki bátran kézbe vehet.

– Ezek úgy működnek, hogy a sisakok pántját három érzékelő rögzíti a 200 méterig lézerpontos találatokat. Az eszközök küldte jeleket egy számítógépes rendszer értékeli ki. Sokféle játéklehetőséget biztosít a program, most az alapjátékot kínáltuk fel a diákoknak. Ebben mindenkinek tíz „élete” van, vagyis egy játékos csak a tizedik találat után esik ki a küzdelemből. A fegyver az LCD-kijelzőjén – ahogy minden mást is – közli a játék végét, és a kieső mehet vissza a kezdőpontra – avatott be a tudnivalókba Márk Dávid kadét őrmester.

MJ