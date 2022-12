Csúcs, amit ezek a cégek csináltak! Nem véletlenül állnak a megye gazdasági életének csúcsán, alkotják a TOP 100-as lista mezőnyét. A járvány, majd a háború okozta sokk ellenére az elmúlt évben megyénk vállalkozásai – élükön a TOP 100 céggel – 16 százalékkal növelték nettó árbevételüket, amit illik megsüvegelni. Az üzleti eredmények mögött sok-sok minden rejlik. Pontosan tudja ezt az a dolgozó, aki munkájáért jövedelemhez jut, amelyből eltartja magát és a családját, vásárlóerőként élteti a belső piacot, a hazai gazdaságot. Tudják ezt azok a művészek, egészségügyi és kulturális intézmények, sport és civil szervezetek, amelyek építhetnek e cégek támogatására. S persze ott a befizetett adó, amely nélkül nem működhetnének iskolák, kórházak, összeomlana a közbiztonság és a határ védelme, ellátás nélkül maradnának nyugdíjasok és rászorultak.

Ezekre is utaltunk az idei TOP 100 rendezvényen, mely az elmúlt húsz év hagyományaira építve megyénk gazdasági életében egy jelképes évzárásnak is tekinthető. Már hosszú ideje ilyenkor együtt értékeljük a teljesítményt, és épp azokkal, akik a legfontosabb szereplők ebben: a száz legnagyobb, leinkább meghatározó cég vezetőivel és mindazokkal, akik munkájukkal közvetlenül hatást gyakorolnak az ő életükre, munkájukra. Az is másfél évtizedes hagyomány immár, hogy a TOP 100 Magazint a Kelet-Magyarország szerkesztősége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése eredményeként nyújthatjuk át az olvasóknak.

Az elmúlt három év a gazdaságtörténelembe is bekerül: előbb a Covid-járvány szembesített soha nem látott kihívásokkal, de tavaly ilyenkor reményekkel telve zártuk az esztendőt. Aztán alighogy elkezdődött az új év, februárban kitört a háború a közvetlen szomszédunkban. Ennek következményeit viseli a hétköznapi ember, és viselik a gazdasági élet szereplői is, vált bizonytalanná a jövő mindenki számára. S mégis e járvánnyal, háborúval terhes környezetben felsorolni is hosszú lenne, mennyi reményt adó fejlesztés, beruházás tanúi lehettünk ebben az évben, s adhattunk hírt a megyei napilapban új munkahelyek teremtéséről, üzemek építéséről, új és a világszínvonalba tartozó iparágak megjelenéséről. Nehéz év áll előttünk, de most nézzük és értékeljük az eredményeket. Érdemes fellapozni a TOP 100 Magazint, amelyet hamarosan minden előfizetőnk megkap lapunk mellékleteként.