Kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok részére indított gyűjtést több civil és egyházi szervezettel és közösségi szolgáltató központtal közösen a Hierotheosz Egyesület. Az akciót egy évzáró adventi jótékonysági esttel koronázták meg kedd este a máriapócsi Emmanuel Zarándokházban. Kiss András, az egyesület főtitkára elmondta, az összefogás eredményeként közel egymillió forinttal már biztosan hozzájárulhatnak a gyerekek karácsonyához. Megjegyezte: az összejövetel végére talán hét számjegyűre nő ez az összeg.

– A Hierotheosz harmadik alkalommal adja át „Az év Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkéntese” elismeréseket azoknak, akik kiemelkedően sokat tettek a környezetükért és a háború elől hazánkba menekülőkért. Ahogy minden évben, úgy az idén is a díjazottak egyike határon túl élő magyar önkéntes – ismertette a főtitkár. Ahogy arról szerdai lapunkban már röviden beszámoltunk, az elismeréseket ezúttal Gál Erika, az olcsvai Jelenlét Pont munkatársa, Jonas Bernadett Mercedes, a szatmárnémeti Magyar Ifjúsági Kezdeményezés alelnöke és Lőrincz Péter, a máriapócsi Mária Könnyei Karitászcsoport vezetője vehette át.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita Szent Pál szavait idézte köszöntőjében: jobb adni, mint kapni.

– Most, amikor adományozásra buzdítunk, érezhetjük igazán, hogy jobb azon az oldalon állni, ahol adhatunk, mint ott, ahol kapni kényszerülünk. Akinek pedig megadatott, hogy van, annak egyszersmind kötelessége is adni. Árpád-házi Szent Erzsébet naplójában azt írja: az anyagi javak nem tesznek minket belsőleg értékesebbé, csak arra valók, hogy sok jót tegyünk.

– Mit jelent az adományozás? – tette fel a kérdést Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, s meg is válaszolta.

– Ez a közel egymillió forint nem egy-két nagy felajánlásból gyűlt össze, hanem az egyszerű, hétköznapi emberek 500–1000 forintos hozzájárulásainak köszönhetően. Nem az összeg számít, hanem a szándék: az a szeretet, amivel a nehéz helyzetben élő gyerekek felé fordultak karácsonyhoz közeledve.

A díjazottakról

Gál Erika, az olcsvai Jelenlét Pont munkatársa: Kárpátaljai származású, 2010 óta él Barabáson családjával, három gyerek édesanyja. Beilleszkedve azonnal kivette a részét a helyi civil életből, több rendezvényen segédkezett, a helyi polgárőr szervezet oszlopos tagja. Az ukrán–orosz háború kitörésének kezdetétől részt vett a menekültek fogadásában, ellátásában. Gondoskodott az érkezők fogadásáról, elhelyezéséről, étkeztetéséről és aktívan közreműködött több országos civil szervezettel az összefogás támogatása érdekében. Munkájával segítette, hogy a háború miatt menekülni kényszerülő, otthonukat elvesztett családok szálláshoz és fuvarhoz jussanak, segítette az adománygyűjtést, valamint eljuttatni a segélycsomagokat a megfelelő helyekre.

Jonas Bernadett, a szatmárnémeti Magyar Ifjúsági Kezdeményezés (MIK) alelnöke: Bernadett 14 éves kora óta aktív tagja a helyi közösségnek. Fiatalon megtapasztalta, hogy milyen egy-egy helyi kezdeményezés részese lenni: aláírást gyűjtött, ha kellett, szemetet szedett, ő tartja a kapcsolatot a helyi települések vezetőivel, valamint a programok (Partiumi Magyar Napok, Szatmári Diáknapok) megszervezéséből és lebonyolításából is oroszlánrészt vállalt és vállal ma is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy mára a Magyar Ifjúsági Kezdeményezés alelnök pozícióját tölti be. Elkötelezett és szívvel-lélekkel végzi a munkáját. A környezetében élők számíthatnak rá, szakmai tapasztalata, kreatív ötletei és tudása miatt az egyik legfontosabb tagja a szervezetnek.

Lőrincz Péter, a máriapócsi Mária Könnyei Karitászcsoport vezetője: Több éve tevékenykedik a civil szektorban, három civil kezdeményezésben vesz részt, melyek Máriapócs minden rétegéhez és emberéhez eljutnak. Nemcsak társadalmi, vallási közszereplő is, hiszen a városi közösség világi elnöke. Alapító tagja a helyi polgárőr egyesületnek, ahol 2003-tól teljesít szolgálatot. Vezetője a Nyíregyházi Egyházmegyében működő Mária Könnyei Karitászcsoportnak, számos helyi és országos segítő programban részt vesznek, az idén Caritas Hungarica-díjjal tüntették ki. Két ével ezelőtt csatlakozott a Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumához, támogatva a városi kéttannyelvű és alapfokú művészeti iskola diákjainak szellemi és lelki fejlődését.



