A Nyírség jellegzetes finomságának illata lengte be a teret csütörtökön. Ismét lapcsánkát osztottak a forgatagban. Vassné Harman Gyöngyi és Nagy Szabina önkormányzati képviselők kínálták a friss étket.

Megszépítik az ünnepet

A Nyírségi Ízkirályok Egyesülete most is kitett magáért, egész délután sült a serpenyőben a krumplis eledel. Az önkormányzat támogatásával a lapcsánkán kívül több száz adag meleg étellel is várják a városlakókat vasárnaponként a megyeszékhely különböző pontjain, Szoboszlai Gyula mesterszakács magyaros ételeket készít: toroskáposztát, hurkát-kolbász kínál tört krumplival.

Forrás: Sipeki Péter



– A múlt vasárnap Örökösföldön, előtte Jósavárosban, ezen a héten pedig a tűzoltóság mögötti élelmiszerboltnál várunk szeretettel mindenkit. Ilyenkor karácsony előtt megnyílik az emberek szíve, a vállalkozások is adakoznak, mi is szeretnénk megszépíteni ezt az időszakot, mert tudjuk: az embernek sokat jelent ez a fajta törődés. A helyszínre 280 adag étellel érkezünk, melyhez az önkormányzat járul hozzá, mi a munkánkat és a szívünket tesszük bele az adományba. Van, aki azt hiszi, hogy elsősorban a hajléktalanoknak osztunk ingyen ételt, de bárki beállhat a sorba, s bizony szívszorító sorsokról is hallunk egy-egy ilyen alkalommal – jegyezte meg a mesterszakács.

KO