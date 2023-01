Ha vidámak vagyunk, a testi immunvédelem is erős, ha bánatosak, akkor az immungyengeségben is megnyilvánul. Az előadásban azokat a pozitív hatású történéseket, helyzeteket, működéseket vesszük sorra, amelyek lelki immunerősitők, egyszersmind a testi folyamatok felett is uralkodnak, ilyenkor harmónia, derű, jó közérzet és erős védekezési képesség jellemzi a személyiséget. Egészségesnek érezzük magunkat.

Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, professor emeritus a Váci Mihály Kulturális Központ meghívásának eleget téve február 22-én, 17 órától tart előadást a Kodály Zoltán Általános Iskolában.

Fotó: Gazdag Mihály/ archív