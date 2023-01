"Most people spend more time and energy going around problems than in trying to solve them”, azaz „A legtöbb ember több időt és energiát fordít arra, hogy kerülgesse a problémákat, mint arra, hogy megragadja és megoldja őket”. Henry Ford klasszikus gondolata akár mottója is lehet Fehérgyarmaton Száraz Róbert karosszériás, autórestaurátor műhelyének, hiszen csodálatos autókat varázsolnak a régi darabokból.



– Még Fehérgyarmaton is csak kevesen tudják, hogy milyen csodákat rejt Robiék műhelye – említette dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője. – Robi megmutatta nekem az 1937-1940 között Hannoverben gyártott Hanomag Rekordot Ennek a típusnak a különlegessége, hogy 1.9-es Otto dízelmotorral is gyártották. Felújítás alatt van a Citroën HY is, melyet 1947-1981 között gyártottak – az ilyen kocsikat jó pár Louis de Funés filmben is láthattunk. A Mercedes-Benz Pagoda W113 (280 SL) sok gyűjtő szerint a Mercedes leggyönyörűbb autója (1963-1971). Kiváncsian várom, hogy elkészüljön a restaurálás után.



A vezess.hu cikke szerint: „Régi autók restaurálására és elektromossá alakítására szakosodott az Everrati. A legutóbbi projekt keretében a klasszikus autók felújítására specializálódott Hilton & Moss-szal együttműködve egy Mercedes-Benz W113 SL Pagodába épített elektromos motort. Sokan máris szebbnek találják, mint a jelenleg villany-Mercedes-paletta bármely tagját, de érdemes megjegyezni, hogy a Hilton & Moss több mint négy évtizeden át dolgozott klasszikus Mercedesekkel, így a tapasztalat megléte megkérdőjelezhetetlen”. A fehérgyarmati Száraz Róbert Mercedese is lenyűgöző lesz, ha elkészül a felújítással.

Borítókép: Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és Száraz Róbert karosszériás a fehérgyarmati autórestaurátor műhelyben időzött el hosszasan