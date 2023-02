Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, 2020. május 15-én szörnyű tragédia történt: egy ismerőse meghívta vadászni a fegyvertartási és vadászengedéllyel is rendelkező O.M-et. A férfi amellett, hogy őzbakot szerett volna lőni, ki akarta próbálni a társa körülbelül hat kilométer hatótávolságú vadászpuskáját is. A helyi vadásztársaság egyik tagjával kimentek Újfehértó határába, a vádlott pedig az autóból, amiben ültek, két lövést adott egy őzbakra, ám egyik sem talált. Harmadszor is lőtt, ám ekkor szabálytalanul: a fegyver csövét az ég felé tartotta, s bal kézzel adta le a lövést. A lövedék eltalálta az onnan 2161 méterre lévő családi ház udvarán álló középkorú férfit, aki belehalt a sérüléseibe. A vádirat szerint a tragédia azért következett be, mert a vádlott megszegte azt a szabályt, hogy a vadászlőfegyvert mindig úgy kell kezelni, hogy az még véletlen elsülés esetén se okozhasson személyi sérülést vagy anyagi kárt.

Ok-okozati összefüggés

Az eljárás kedden a Nyíregyházi Járásbíróságon azzal folytatódott, hogy a bíró, dr. Végső Attila ismertette az igazságügyi orvosszakértő véleményét. E szerint közvetlen ok-okozati összefüggés van a lövés és a sértett halála között. A lövedék a bal lapocka tájékán csapódott be, és felülről lefelé haladva roncsolta a lépet, a májat, a hasfalat – nem volt esély a férfi életének megmentésére. A mentők nem vették észre, hogy a későbbi áldozatot lövés érte, a keringését próbálták stabilizálni, csak a kórházban derült ki, mi is történt pontosan. Az igazságügyi orvosszakértő szerint valamennyien a szakma szabályai szerint jártak el.

Dr. Görömbei Zoltán védőügyvéd ezt azonban vitatta és azt mondta, a vélemény részben ellentmondásos. – A zárójelentésben az áll, hogy a sértetten volt egy fél centiméteres vérző seb, egy másik orvosi dokumentumban viszont az szerepel, hogy nem volt rajta ilyen sérülés. Nem azt állítom, hogy nem kell vizsgálni a védencem büntethetőségét, de egyáltalán nem mindegy, hogy mit tettek, illetve mit nem tettek a mentők és az orvosok. Vagy nem vették észre a vérző sebet vagy nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy nem a sérülése alapján látták el a sértettet – mondta és hozzátette: meredek dolog azt állítani, hogy az ellátás során senki sem hibázott.

Nem lehetett volna megmenteni

– A sértett életét akkor sem lehetett volna megmenteni, ha egy komplett műtőegység állt volna az udvarán – ezt mondta az ügyész, dr. Csillám Enikő, aki úgy fogalmazott: a vadászat egy rendkívül veszélyes sport. – Nem elég az, hogy valaki leteszi a szükséges vizsgákat, több éves jártasságra, önfegyelemre, és a törvények betartására van szükség ahhoz, hogy ne következzenek be ehhez hasonló tragédiák. A sértett halálát egyértelműen a vétlen lövés okozta, az ellátást végzőkkel szemben sem gondatlanság, sem mulasztás gyanúja nem merült fel. O. M. szabálytalanul adta le a harmadik lövést, és ugyan nem szándékosan, de az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket okozott. A vadásznak felelősséggel kell résztvennie a vadászaton. Mérlegelnie kell a lövedék becsapódásának helyét, a fegyverét pedig úgy kell használnia, hogy az még véletlen elsülés esetén se okozhasson személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők megállapították, hogy a fegyver műszakilag rendben volt, lövést csak az elsütő billentyű lenyomásával lehetett vele leadni. Mindezek alapján O. M. bűnös foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében, ezért vele szemben végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetést és pénzbüntetést indítványozok – mondta az ügyész.

Kirívó gondatlanság

A család meghatalmazott jogi képviselője, dr. Marjay Zsolt azt kérte a bírótól, tegye megfontolás tárgyává a foglalkozástól eltiltást. Azt mondta, kirívóan súlyos gondatlanságról van szó. – Bicskanyitogató, hogy valaki úgy próbáljon ki egy számára majdnem, hogy teljességgel ismeretlen fegyvert – annak működését előző nap mutatta meg O. M.-nek egy vadásztársa –, hogy ki sem száll egy autóból. A harmadik lövés után a vadászok nem győződtek meg arról, hogy a lövedék hová csapódott, és bár a hatalmas távolság miatt nem valószínű, hogy megtalálták volna a sértett házát, ennél fontosabb, hogy ezt meg sem kísérelték – tette hozzá.

A tárgyalás végén dr. Végső Attila határozatot hozott: O. M. egy év fogházbüntetést kapott 2 évre felfüggesztve, emellett 600 ezer forint pénzbüntetést is kell fizetnie. Az ítélet nem jogerős.

SZA