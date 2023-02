A rendszerirányító honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a meglévő alállomások bővítése mellett több telephelyen, például Pécsett, Hévízen, Szabolcsbákán, Perkátán újabb transzformátorok beépítésére volt, illetve van szükség. Ezekkel együtt sor kerül az albertirsai és a martonvásári alállomások átépítésére, ennek során környezetvédelmi okokból kiváltják a kiemelten üvegházhatású SF6 gázzal működő megszakítókat.

A tervek szerint több új kapcsolóállomás és két jelentősebb új alállomás is épül, főként az ipari napelemparkok minél gyorsabb csatlakoztathatósága érdekében. A magyarországi villamosenergia-rendszerben jelenleg 4000 megawattnyi (MW) ipari és háztartási napenergia-kapacitás üzemel, ami további 5000 MW-nyi kapacitással bővülhet 2027-ig. A napelemes termelőkapacitásokkal így az eredetileg 2030-ra tervezett célt jóval korábban, már 2025-ig eléri Magyarország, a következő évtized elejére pedig akár kétszeresen meg is haladhatja - ismertette a Mavir. A hosszú távú, 2030-ig szóló tervekben több nemzetközi kapcsolat bővítése is szerepel. Így a Békéscsaba és a romániai Nadab közötti, 400 kilovoltos távvezeték bővítése a második rendszer kialakításával, a Sándorfalva és Subotica közötti második 400 kilovoltos távvezeték 2028-ig, illetve a Józsa és Nagyvárad közötti 400 kilovoltos távvezeték megépítése 2030-ig.

A Mavir jelezte azt is, hogy folyik két jelentősebb, az Európai Unió és a magyar kormány által a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretéből támogatott program is. A kerepesi alállomás bővítése részben a főváros ellátásbiztonságának megerősítését szolgálja. Az átviteli hálózat egyes szakaszain, több mint 500 kilométer hosszban sodronycsere történik a terhelhetőség növelése érdekében, továbbá összesen húsz 400 kilovoltos alállomás fejlesztése 2024 végéig.

A villamosenergia-iparban zajló átalakulás, a decentralizált termelés gyors felfutása, a fogyasztói igények növekedése jelentős fejlesztési kihívások elé állítja a hálózati engedélyes társaságokat - hangsúlyozta a rendszerirányító. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyta a magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési tervét, a Mavir által benyújtott dokumentum a többi hálózati engedélyessel együttműködésben készült.

MTI