– Miközben az elmúlt évben az orosz–ukrán háború, az elhibázott szankciók miatt soha nem látott nehézségekkel került szembe hazánk és egész Európa, a kormány elkötelezett maradt a vidéki Magyarország fejlesztése mellett. Most épp egy olyan magazin hasábjain számolnak be a településvezetők városuk vagy községük fejlesztéseiről, amelynek segítségével átfogó képet kaphat az olvasó Nyíregyháza és a vármegye fejlődéséről, s azokról a tervekről, amelyek tovább javíthatják az itt élők életminőségét – mondta el dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

Fontos foglalkoztatók

– Aki jól ismer engem, tudhatja, országgyűlési képviselőként fontosnak tartom, hogy közvetlen kapcsolatot ápoljak a választókerületemben élőkkel. Igyekszem közöttük lenni a számukra fontos eseményeken, ünnepeken, és amikor lehetőségem adódik, beszélgetek az emberekkel, hogy megismerjem véleményüket, javaslataikat, problémáikat. Választókerületemben korábban több település is hátránnyal küzdött, a polgármesterekkel és az önkormányzatokkal folytatott konstruktív párbeszédnek, valamint az elnyert fejlesztési forrásoknak köszönhetően jelentősen csökkentették lemaradásukat a hátrányos helyzetben lévő falvak, községek is. A Magyar Falu Programban, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban több fontos célterületre (intézmények, utak felújítására, falubuszra, turisztikai beruházásokra, közösségi programokra) sikeresen pályáztak az önkormányzatok, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pedig a kis- és közepes vállalkozások számára jelentett ugródeszkát. A kkv-k felé külön elismerésem fejezem ki, hiszen ebben a nehéz gazdasági helyzetben is kitartanak céljaik mellett, innovatívak és mindent megtesznek azért, hogy munkát, megélhetést biztosítsanak a helyben élőknek – szólt elismeréssel a kkv-szektorról az országgyűlési képviselő.

Hozzátette, a kormány támogatja a kis- és közepes vállalkozásokat, mert fontos foglalkoztatók, a magyar munkavállalók kétharmada a kkv-knál dolgozik. Hogy a kisebb cégek elkerüljék a recessziót és csökkentsék az energiaválságból adódó sérülékenységüket, az állam az energiaintenzív vállalkozások megugró rezsiköltségeinek 50 százalékát átvállalta, a lehetőséget idén januárban kiterjesztette a turisztikai profilú gazdasági szervezetekre is.

– Ma már elmondhatjuk, hogy az ország keleti térsége iránt töretlen a nemzetközi bizalom, újabbnál újabb beruházók, befektetők érkeznek hozzánk. Hová jönnek szívesen? Ahol korszerű ipari infrastruktúrát találnak, ezért ösztönözzük a nagyok mellett a kisebb ipari területek kiépítését is, többek között Tiszavasváriban, Ibrányban, Tiszalökön és Timár településen. Szeretnénk, ha a járásközpontokban tovább erősödnének a vállalkozások. Nyíregyházán a beruházás-ösztönzésnek köszönhetően sikerült tartósan az országos átlag alá (3,5–4%) csökkenteni a munkanélküliséget, vidéken ez a szám kicsit magasabb, de összességében elmondható, hogy mindenütt mérséklődött az álláskeresők száma.

Gazdaságfejlesztés és mobilitás. Összeforrt fogalmak. Egyik sem létezik a másik nélkül, ezért épülnek új utak, csomópontok vármegyeszerte. Nem beszélve arról, hogy a közlekedési feltételek javítása a lakosság részéről is elvárás. Egy korábbi interjúmban meséltem róla, az egyik településen „sztrádának” becézik a megújult odavezető utat, mert szokatlan az ott élőknek, hogy gyorsan, biztonságosan haladhatnak a jó minőségű úton. Elégedettek vele. 2019-ben és 2020-ban elsősorban a 4-5 számjegyű utakat sikerült rendbe hozni, a nyírszőlősi utat (3822), a Tiszalökre, Tiszadadára, Tiszadobra vezető utat, a 3612-es utat. A belterületi utak pedig hazai forrásokból újulhattak meg, főként a Magyar Falu Program keretében. A 36-os és 38-as főút néhány szakasza is megújult, de itt még sok teendőnk van. 2019 őszén átadtuk a Tiszavasvári úttól Nyírszőlősig terjedő, Nyíregyházát nyugati irányban elkerülő utat, amely az ibrányi térség településeinek jelenti az autópálya könnyebb elérését – említett néhány útfejlesztést dr. Vinnai Győző. Majd azzal folytatta, a fenntartható turizmusfejlesztés továbbra is prioritás a választókerületében.

– Néhány éve a Nyíregyháza–Tokaj térség kiemelt turisztikai övezet lett, ezáltal még nagyobb figyelmet kap ennek a térségnek az idegenforgalma. Nyíregyháza, Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Szabolcs, Balsa és Gávavencsellő tartozik az övezetbe, amelyből Nyíregyháza a zászlóshajó, a Nyíregyházi Állatpark, a gyógyfürdő, a Múzeumfalu a leglátogatottabb hármasfogat, s szépen alakulnak a vendéglátogatói számok a vidéki térségben is.

Kiemelt turisztikai övezet

Uniós forrásból nemrég fejeztünk be egy nagy turisztikai pályázatot, a Nyíri-mezőség fejlesztését, amelynek keretében szabadstrandokat fejlesztettünk, bővítettünk. Újabb mérföldkő Szabolcs község életében, hogy történelmi emlékhely rangot kapott, s egy, a földvárat bemutató termet is építettünk a településen, és számos elképzelésük van még a turizmus fellendítésére.

Nagyon sokan rájöttek arra, hogy Magyarország a csodák kimeríthetetlen forrása, egész évben érdemes elindulni itthon, felfedezni az ország természeti és kulturális örökségét. A kastélyfelújítási program is erről szól, s látjuk, hogy a régi korokat új köntösben megjelenítő kastélyok akár a Zemplénben, akár a Dunántúlon vonzzák a turistákat, reméljük, hamarosan befejeződik az Andrássy-kastély felújítása és környezetének rendbetétele, egy újabb gyöngyszem ezen a láncolaton – jegyezte meg az országgyűlési képviselő, s kiemelte, minden egyes fejlesztésnek, beruházásnak akkor van értelme, ha hozzájárul a falvak és a vidéki városok népességmegtartó erejéhez.

– Azt szoktuk mondani, hogy aki bölcsődét és óvodát épít, az a jövőt építi. Az elmúlt időszakban uniós forrásból vittük végig a választókerületben az óvodaépítési és -felújítási programot, emellett jelenleg is tart egy nagyszabású bölcsődeépítési program, a tervek szerint 10 bölcsődét építünk meg. A gyermekek nappali elhelyezését és nevelését biztosító intézményekre van igény, s ez azt mutatja: gyarapodnak a kisebb települések, falvak.

