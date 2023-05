LayZee, vagy ahogy a világ ismeri, a Mr. President frontembere lesz a Pócsi Terasz sztárvendége. A Coco Jamboo atyja május 5-én, pénteken 21 órától lép színpadra a Pápa téren. A német előadó a koncert előtt videóüzenetet is küldött.

– Fantasztikus buli lesz, egy teljesen új dolgot mutatunk be. Biztosak vagyunk benne, hogy élvezni fogjátok. Ott találkozunk – fogalmazott sejtelmesen LayZee.

Az európai toplisták élén

A fiatalok valószínűleg nem sokat mond sem a formáció neve, sem az Európát a kilencvenes évek közepén letaroló dal címe, a 35–40 éves korosztály arcára azonban azonnal mosolyt csalnak a Coco Jamboo első taktusai. Nem véletlenül, igazi nyári sláger volt, azonnal a toplisták élére ugrott, és hónapokig játszották a rádiók, zenetévék. Ez volt az egyetlen Mr. President-dal, ami felkerült az amerikai Billboard Hot 100 slágerlistára és a 21. helyig jutott.

Nyolc stúdióalbumot jegyeznek 1995 és 2009 között, a kétezres évektől azonban egyre kevesebbet lehetett hallani a brémai muzsikusokról. S ha a köztudatból ki is kopott az együttes, leghíresebb dalaik, a Coco Jamboo, az I Give You My Heart, a JoJo Action vagy a Happy People ma is fel-felcsendülnek a retro bulikban és a rádióban.

Szárnyal a karrierje

LayZee visszatérő vendége a hazai kluboknak és fesztiváloknak, és egyre gyakrabban találkozhatnak vele a vidéki rendezvények látogatói is. Úgy tűnik, a legendás együttes frontemberének karrierje ismét szárnyal.

KM