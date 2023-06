Hamarosan bezárulnak az iskolák kapui, és kezdetét veszi a jól megérdemelt nyári szünet, amit fiatalok ezrei várnak már. Rengeteg diák azonban nemcsak pihenéssel, hanem munkával tölti a szünidőt, így nem kell a családi kasszából áldozni egy fesztiválra vagy akár egy új mobiltelefonra.

A diákmunkák kínálata évről évre egyre színesebb, így aki valóban dolgozni akar, biztosan megtalálja a neki leginkább megfelelő állást – akár a vakáción túlra is.

A diákmunka legfontosabb tudnivalóit Járosi Dorina, a HSA Group nyíregyházi és mátészalkai irodavezetője osztotta meg lapunkkal. Az irodavezetőtől megtudtuk, a cégcsoporthoz tartozó Meló-Diák Iskolaszövetkezetnél rengeteg fiatal megfordul munkák után kutatva, és már egyre többen vannak azok, akik nemcsak nyáron, hanem egész évben dolgoznak.

Egy karrier alapjait is építhetik

– Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy diákmunkát csak nyáron lehet vállalni, holott az iskolaszövetkezetek partnerei egész évben kínálnak lehetőségeket, és sok diáknak szüksége is van erre. Amikor hozzánk érkeznek a diákok, általában visszahúzódóak, nem is feltétlenül tudják, milyen munkát szeretnének, de persze megvan az a réteg is, amelyik céltudatosan lép be az ajtón. Azonban mindenkinek van valamilyen lehetőség, s a projektvezetőkkel ápolt személyes kapcsolatok miatt azt is tudjuk, miért van szüksége a plusz bevételre egy fiatalnak. Egy olyan megyében élünk, ahol sok diák segíti a családi költségvetést, míg mások nyaralásra, fesztiválokra, esetleg autóra gyűjtenek – ismertette a fiatalok gyakori céljait Járosi Dorina, akit a legnépszerűbb diákmunkákról is kérdeztünk.

Rengeteg a lehetőség

– A diákmunkákat érdemes két csoportba osztani: vannak olyan állások, melyek 18 év alattiaknak, míg mások 18 év felettieknek szólnak. Az utóbbiból több van, ám ők is széles palettából választhatnak. Végezhetnek gyárakban könnyű fizikai munkát, lehetnek üzletekben árufeltöltők, vagy akár értékesítők egy call centerben. A nagykorúak szinte bármilyen területen dolgozhatnak, akár It, HR és műszaki területeken is vállalhatnak gyakornoki munkát. Ez utóbbiak azért is előnyösek, mert ha kiválóan teljesít a diák a gyakornoki munkakörben, akkor később jó esélye van arra, hogy főállásban alkalmazzák – hívta fel a figyelmet Járosi Dorina, majd kiemelte: a diákmunka óriási előnye, hogy a fiatalok munkatapasztalatot gyűjtenek általa, amivel a későbbi karrierjüket is megalapozhatják. A teljes beszélgetést Járosi Dorinával hamarosan a szon.hu-n is meghallgathatják.

Iskola mellett is vállalható

Gyurka Zsanna az Eötvös-iskola végzős diákja, korához képest azonban komoly tapasztalatot szerzett a munka világában, ugyanis közel két esztendeje a Móricz Zsigmond Színház nézőtéri dolgozója. Feladata a jegyek ellenőrzése, illetve segít a közönség tagjainak megtalálni a széküket.

– Szeretem a színházat, ezért is örültem, amikor lehetőségem nyílt itt diákmunkát vállalni 2021 szeptemberében. Persze a fizetés sem utolsó szempont, nagyon jó kereseti lehetőségnek bizonyult, és az sem elhanyagolható, hogy normális környezetben és jó társaságban telnek a munkaórák – árulta el mosolyogva Zsanna. A 18 éves lány hozzátette: a színház mellett szól az is, hogy maga dönti el, mikor szeretne dolgozni. Minden hónap elején lead egy listát, és az alapján kapja meg a beosztását.

– Ezt bevállalhattam az iskola mellett, még úgy is, hogy ebben az évben érettségiztem. Igaz, még hátra vannak a szóbelik, de azokra is tudok készülni a színház mellett.

Arra a kérdésre, hogy miért keresett állást középiskolásként, a nyíregyházi végzős elmondta: szerette volna saját zsebből finanszírozni a dolgait, nem akart a szüleitől kérni, és sikerült egy kicsit spórolnia is. Megjegyezte: természetesen az egyetemi évek alatt is fog dolgozni.

Bontogatja a szárnyait

Kováts Soma mindössze 16 éves, az idén először vállalhat hivatalosan diákmunkát. Elsősorban jól akar keresni, de az sem utolsó szempont, hogy azzal foglalkozhasson, amit igazán szeret, de fontos számára az is, hogy közben tegyen a közösségért és a környezetért.

– A különböző közösségimédia-felületekre szánt tartalmak gyártása áll hozzám a legközelebb, ebben már van gyakorlatom és szívesen foglalkozom ezzel, de nem túl valószínű, hogy találok ilyen jellegű diákmelót. A zene a másik terület, ami vonz, többféle hangszeren, zongorán, gitáron, ukulelén játszom, és a technikai oldala is érdekel. Felnőttként ebből szeretnék megélni, ismerősök segítségével már bontogatom a szárnyaimat, de ez sem tipikus diákmunka – sóhajtott Soma, aki a tanév végén beregisztrál néhány diákszövetkezethez.

– Ha nem jön össze a fentiek közül egyik sem, akkor megnézzük, miből választhatok. Az adminisztrációnak is megvannak az előnyei, ahogy a szórólapozásnak vagy a zöldség-, gyümölcsszedésnek. Nyitott vagyok, meglátjuk, milyen lesz...

MI, CSA