A nyíregyházi Helyi Szálak Közösségi Alapítvány az idén is meghirdette nyíregyházi formális és informális közösségek számára a B-Terv pályázatot, melynek keretében most a fiatalokkal foglalkozó nyíregyházi szervezetek munkáját szeretné segíteni az alapítvány. Az alapból kiosztásra kerülő pénzösszeget nyíregyházi kötődésű magánadományozók és vállalkozók, cégek ajánlották fel a “Jól vagyok” Alap javára a 2022-es év során, így most a helyi informális és formális csoportok kétmillió forintos keretből kapnak lehetőséget forrásteremtésre a helyi fiatalokat megcélzó programjaik megvalósításához.

Fotó: Sipeki Péter

A pályázat kiírója tájékoztató nyílt napot szervezett június 1-jén a Human-Net Alapítvány Közösségi Házban, amelyen találkoztak a potenciális pályázókkal és egyeztettek a pályázathoz kapcsolódó kérdésekről, valamint praktikus tanácsokat nyújtottak a sikeres pályázat elkészítéséhez.