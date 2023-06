Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, annak ellenére, hogy a nyári szünetben tartják a futamot, szép számmal jelentkeztek a fiatalok. Az akció azonban nem a már hagyománynak számító futam kicsiben, hiszen több különbség is van. A szemléletformálás és a természeti értékek bemutatása fontos eleme az ifjúsági futamnak, de kerékpáros és szárazföldi hulladékgyűjtés is lesz a már megszokott vízi program mellett. A szervezet reményei szerint a fiatalok továbbadják majd, amit a rendezvényen megtanulnak, és később kisebb önszerveződések alapja is lehet az Ifjúsági PET Kupa. KM