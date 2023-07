Az életmentő vérre az év minden szakában nagy szükség van, így nyáron is. A Magyar Vöröskereszt szervezésében ezen a héten tovább folytatódnak a véradások Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. 2023.augusztus 1-jén 08.01 a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti Központ (4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68.) 8 órától 17.30 óráig várja a véradókat, de lesznek kihelyezett véradások is ezen a napon. Nyíregyházán a Kevíz 21. Zrt. központjában (4400. Nyíregyháza, Vécsey u. 21.) 9 és 11 óra között nyújthatják a karjukat a segíteni szándékozók.

Nyírtéten az általános iskolában (Szabadság u. 67. sz.) 12.30 órától 14.30 óráig adhatnak vért mindazok, akik segíteni szeretnének a rászorulókon.