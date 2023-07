A múlt héten kihirdették a felvételi ponthatárokat, így kiderült, melyik fiatal hol folytatja a tanulmányait – a Nyíregyházi Egyetemre közel kétezer hallgatót vettek fel. Nagy részük kollégiumba vagy albérletbe megy, utóbbiaknak pedig igyekezniük kell. Jelenleg ugyanis nincs annyi albérlet Nyíregyházán, amennyit ne tudnának kiadni – tudtuk meg Bákány Zsoltné Edinától, az Otthon Centrum Egyház utcai irodájának vezetőjétől. Ennek egyik oka, hogy sok fiatal nem tud lakást, házat venni, így egyedüli lehetőségként marad az albérlet. A tulajdonosok a legtöbb esetben kéthavi kauciót, egyhavi bérleti díjat kérnek el a beköltözőktől, és ott van még az ingatlanközvetítő félhavi közvetítői díja. Tudom, hogy ez az emberek nagy része szerint felháborító, de látni kell a másik oldalt is. Senki nem kedvtelésből adja ki a lakását, házát, érthető, hogy a tulajok megpróbálják megtalálni azt a bérlőt, aki a második, harmadik hónapban is ki tudja fizetni a bérleti díjat – mondta Bákány Zsoltné Edina.

A határ a csillagos ég

A szakember szerint a szülők már hetekkel a ponthatárok kihirdetése előtt elkezdenek tapogatózni, nézegetik a hirdetéseket, keresik a lehetőségeket. Amint kiderül, hol kezdi a gyerek szeptemberben a tanévet, aktivizálják magukat, megkezdődik az albérletvadászat.

– Sok esetben a tulajdonosok megvárják a ponthatárok kihirdetését, és akár közvetítő nélkül is kiadják az ingatlanjukat. Gyakran azonban azért bízzák ránk ezt a feladatot, mert nekik nincs idejük jönni-menni, mutogatni a lakást, házat, csak a bérleti szerződés aláírásakor vagy közvetlenül előtte találkoznak a leendő lakókkal. A legtöbb bérlőnek már közjegyzői, befogadó nyilatkozatot kell tenni, pláne, ha gyermekük is van, mert így érzik biztonságban magukat a bérbeadók.

Bákány Zsoltné Edinától megtudtuk: ahogy szinte minden, úgy az albérletárak is emelkedtek az előző évhez képest – ez az arány országosan 38 százalék. Nyíregyházán 100 ezer forint alatt szinte lehetetlen albérletet találni, felfelé viszont a határ a csillagos ég. Egy lakótelepi másfél-két szobás lakásért 120–150, egy 2,5 vagy háromszobásért 160–180 ezer forintot is elkérhetnek. És nem a borsos ár az egyetlen akadály a keresés során, ugyanis számtalanszor lehet olvasni a hirdetésekben, hogy a gyerek és a háziállat kizáró tényező.

A bérbeadók rémálma

– A tulajdonosok attól félnek, hogy a kisgyermekes családokat nem tudják kitenni akkor sem, ha azok nem fizetik a bérleti díjat, és közüzemi tartozást halmoznak fel. Ez minden bérbeadó rémálma, ami befogadó nyilatkozattal elkerülhető, és igen, pénzbe kerül, de megvédi őket attól, hogy egy esetleges fizetőképtelenség esetén ne tudjanak ajtót mutatni a bérlőknek. A kisállatokkal kapcsolatos kitétel szerintem csak sztereotípia, aki tart otthon kutyát, macskát, tisztában van vele, hogy nem sok vizet zavarnak, nem is fog ilyen feltételt szabni – magyarázta Bákány Zsoltné Edina irodavezető, s megjegyezte: a dohányzással kapcsolatos tilalmat azonban megérti, pláne ott, ahol nincs erkély vagy kert.

(A szakember további jótanácsokkal szolgált a tulajdonosoknak és a bérlőknek, ezeket a Szabolcs Online-on elérhető podcastünkben hallhatják.)

Még nem döntötte el

A koli vagy albérlet kérdést Ecsedi Noémi még nem döntötte el: tudja, hogy mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. A korábbi nyíregyházi diákpolgármester az ELTE jogi karán folytatja tanulmányait, és mivel 12 éven át ugyanabba az iskolába járt és még soha nem is költözött, egy kicsit tart a változástól.

– A második helyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karát jelöltem meg, és mivel az intézménynek nincs kollégiuma, a ponthatárok kihirdetése előtt az albérlet gondolatával is elkezdtem barátkozni.

– De szerencsére felvettek az ELTE-re, így lett még egy alternatíva. A tanulás szempontjából az albérlet mindenképpen nyugisabb, ám anyagilag jóval megterhelőbb, a kollégiumban viszont, ahol jóval nagyobb a jövés-menés, gyorsabban jutnak el az információk az egyik szobából a másikba – mondta Noémi, aki hozzátette: kezdetben biztosan furcsa lesz, hogy magáról kell majd gondoskodnia, főzni, mosni, és alkalmazkodni a lakótársaihoz, de a felnőtté váláshoz ezek nélkülözhetetlenek. CSA, SZA

Albérletárak

Budapesten garzonlakást 150–170 ezer, két hálószobásat 250–350 ezer, három hálószobásat átlagosan 350–500 ezer forintos bérleti díjért lehet kivenni havonta a frekventált területeken – írja a vg.hu. A vidéki egyetemvárosok közül Debrecenben 200 ezer forint körüli árakkal is lehet találkozni, Szegeden és Sopronban 150, Pécsett 130, Miskolcon pedig 110 ezer forintos átlagos bérleti díjakat tapasztaltak.



Illusztráció: Sipeki Péter