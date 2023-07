Kiss Hedvig kifejtette: az ágazatban tevékenykedők a hétköznapok sodrásában nem feltétlenül jutnának el családjukkal a sóstói élményparkba, ezért szervezték meg a családi hétvégét. Az egyesület rendezvényein, kitelepülésein a prevenció fontosságát hirdeti, ahogy az egészségügyi és szociális területen dolgozók is, akik azonban nem mindig fogadják meg a saját, betegeknek, pácienseknek adott tanácsaikat. Éppen ezért a Semmelweis-napi rendezvényen általános állapotfelméréssel, vércukor-, vérnyomás- és testzsírszázalék-méréssel várták a kollégákat, akik végre időt szánhattak magukra is. Mindemellett masszázs könnyítette meg az ellazulást.

– Fontos, hogy egy évben legalább egyszer az egészségügyi dolgozók és szociális munkások legyenek az asztal másik oldalán, és tudatosuljon bennük, hogy nemcsak ők tesznek másokért, értük is tesznek mások – hangsúlyozta Kiss Hedvig.

Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke szintén a köszönet hangján szólt.

– Márai Sándor szavait idézve „az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk”. Pontosan ezt az alázatos szolgálatot végzik a szféra dolgozói, amiért köszönet jár nekik. Nemcsak a magyar egészségügy ünnepén, hanem az év minden napján.

Nincs leállás, nincs ünnep

Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója azzal kezdte köszöntőjét, hogy kijelentette: jövőre is visszavárják az egészségügyben és szociális területen munkálkodókat.

– Két héttel ezelőtt volt egy személyes élményem: vasárnap kellett bemennünk a kórházba. Látva, hogy mennyien teljesítenek szolgálatot a hét utolsó napján, tudatosult bennem, hogy itt nem számít a húsvét, a karácsony, a gyógyítás nem szünetelhet, ez pedig óriási áldozatot kíván. Remélem, a fürdőzéssel egy kicsit mi is vissza tudunk adni, hogy önmagukra és a családjukra koncentrálhassanak, feltöltődhessenek emlékekkel, élményekkel – tette hozzá a házigazda.

Amíg gazdára találtak a tombolanyeremények, váltottunk néhány szót az ünnepeltekkel, azaz az egészségügyi dolgozókkal. Lakatos Erzsébet gyógytornász, 12 éve van a pályán.

– Sokszor nem könnyű – vallotta be a szakember –, speciális betegekkel foglalkozom, akik, ha hálásak is a munkámért, nem mindig tudják kifejezni azt. Ettől függetlenül tudom, hogy nagyban hozzájárulok az állapotuk javulásához, még ha nem is mindig érzem a megbecsülést. Szeretem a hivatásomat, ezt tanultam, ez tölti ki a mindennapjaimat.

