– Az időjárás közbeszólt, de az utolsó napon lesz lehetőség a pótlásra. Nagyon várták a versenyt a gyerekek, mi is sokat készültünk rá, így nem szeretnénk, ha elmaradna. Egy hozzávetőleg 1300 méteres akadálypályát kell majd teljesíteniük, amit 5 ponton feladatok nehezítenek. Az elsőnél autókerekekben kell futniuk, a másodiknál egy nehéz lőszeresládát kell adott távolságra eljuttatni, míg a harmadik ponton kézigránátdobásban mérhetik össze a tudásukat. A negyedik állomáson sebesültszállítás várja őket, míg az ötödik, egyben utolsó feladatban egy kúszófolyosó teljesítése a cél. A diákokat három csapatra osztottuk, a feladatok teljesítésénél pedig nagyon fontos, hogy csak akkor áll meg a stopper, ha a csapat minden tagja áthaladt a vonalon. Ezzel is ösztönözzük őket arra, hogy együtt dolgozzanak, és talán jobban megértik azt a honvédségi alapelvet, hogy senkit sem hagyunk hátra – hívta fel a figyelmet Bartha Ádám hadnagy, akitől azt is megtudtuk, a jövő héten a 15–18 évesek érkeznek az egyetemre a tábor második turnusában.

Messziről érkezett az egyetemre

A nagy érdeklődést mutatja az is, hogy némelyik résztvevő egészen távolról érkezett a megyeszékhelyre, hogy megismerkedhessen a honvédelmi sportokkal. Piniel Márton Székesfehérvárról utazott az egyetemre, és mint lapunknak elmondta, kisgyermekkora óta aktívan sportol.

– Nagyon sokféle program van, és az már az első nap után egyértelműen látszott, hogy a szervezők komolyan veszik a sport tematikát, minden nap végére kellemesen elfáradunk. A sportfoglalkozások mellett lövészet, elsősegélynyújtás, önvédelem és közelharc is volt, így szerintem mindenki megtalálhatja a kedvenc foglalkozását. Nem bántam meg, hogy ilyen sokat utaztam, nagyon jól érzem magam itt, Nyíregyházán – mesélte Márton.

Hozzátette: nagyon zsúfolt a nyara, és az egyetlen szabad hetén kizárólag Nyíregyházán rendeztek honvédelmi sporttábort.

– A testvéremmel érkeztem, korábban még nem voltam hasonló táborban. Az első napok nagyon fárasztóak voltak, fizikailag megterhelő ez a sok foglalkozás, de ezért jöttem ide, s csak jó tapasztalataim vannak. Érzem azt is, hogy honvédelmi táborban vagyunk, katonás a rend: pontban hatkor ébresztő van, hat után 10 perccel kezdődik az első sportfoglalkozás, és jól körülhatárolt a napirend. Ugyanakkor a szervezők nem felejtik el azt sem, hogy gyerekekkel foglalkoznak, és nem kiképzést tartanak a katonáknak – emelte ki Piniel Márton.

MI